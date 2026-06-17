Doi pensionari britanici, care se aflau pe iahtul în apropierea căruia au fost trase focuri de avertisment de către o navă de război rusească în Canalul Mânecii, au declarat pentru BBC că experiența a fost „suprarealistă”.

Jane și Alan Kelvey navigau la 37 de kilometri în largul Insulei Wight, în apele internaționale, când au intrat în contact cu fregata rusească Amiralul Grigorovici, marți.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că deschiderea focului pe traiectoria unui iaht înmatriculat în Marea Britanie a fost „nesăbuită”, în timp ce Ministerul Apărării a descris incidentul ca fiind unul izolat.

Ministerul rus al Apărării a declarat că iahtul se „apropia periculos” de nava de război, dar cuplul intervievat de BBC a afirmat că vasul „nu se afla pe un curs de coliziune” cu fregata Moscovei.

Jane Kelvey a afirmat pentru sursa citată: „[Nava de război] a claxonat de cinci ori, ceea ce înseamnă «ne-ați văzut?»”

„Am virat imediat două grade la babord, ca să vadă că făcusem o schimbare deliberată de curs, ceea ce însemna că îi văzusem. Apoi, cam un minut mai târziu, au tras încă cinci claxonuri, urmate imediat de patru până la cinci focuri de armă. Nu erau îndreptate spre noi - credem că era foc de avertizare în plan vertical”, a mai transmis Kelvey.

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Navele de război rusești trec în mod regulat prin apele internaționale din Canalul Mânecii, care sunt separate de apele teritoriale ale Regatului Unit și Franței. Vasele sunt monitorizate de navele Marinei Regale.

Ministerul rus al Apărării a declarat că echipajul amiralului Grigorovici a tras în calea iahtului, după ce a făcut mai multe încercări de a contacta iahtul prin radio și a lansat rachete de semnalizare, iar marinarii au acționat în „strictă conformitate cu reglementările maritime internaționale”.

Starmer a declarat miercuri pentru BBC că incidentul nu ar fi trebuit să se întâmple și că cei doi trebuie să se fi simțit „îngroziți”.

„Ceea ce s-a întâmplat în Canalul Mânecii a fost profund îngrijorător. A fost nechibzuit. Ministerul Apărării a făcut o evaluare. Evaluarea lor este că nava rusească era în derivă și că au tras focuri de avertizare, prin urmare este important în acest context”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „În urma încercărilor de a contacta o navă britanică în Canalul Mânecii, Grigorovici a tras focuri de avertisment. Acestea nu erau îndreptate spre navă și au fost o încercare de a preveni o posibilă coliziune.”

Jane Kelvey a spus că iahtul lor, Bright Future, „cu siguranță nu se afla pe un curs de coliziune” cu fregata. „Din punctul nostru de vedere, nu a fost un incident până când nu au început focurile de armă”, a spus ea.

Ea a numit focurile de armă „complet inutile” și a raportat incidentul ca fiind un pericol pentru navigație.

Autoritățile britanice au declarat că iahtul a raportat că nava rusă a tras focuri de avertisment de la aproximativ 457 de metri distanță - o distanță relativ mică conform standardelor călătoriilor maritime.

Se pare că iahtul s-a îndreptat spre nava de război în condiții de ceață, după ce a plecat din Marea Britanie.

Oficialii britanici cred că Amiralul Grigorovici încerca să semnaleze că fregata se afla în derivă, în loc să fie propulsată de motoarele sale, ceea ce o făcea mai puțin manevrabilă - fapt ce ar fi putut determina echipajul să evalueze că era mai vulnerabilă la o coliziune.

Incidentul are loc la câteva zile după ce Comandamentul Marinei Regale a interceptat duminică în Canalul Mânecii un petrolier rusesc care transporta petrol sancționat, în prima operațiune de acest fel efectuată de Armata britanică.

Editor : Ș.R.