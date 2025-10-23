„A fost un adevărat șoc.” O femeie a fost amendată pentru că și-a vărsat cafeaua în canalizare, pe stradă

O femeie din Londra a fost „șocată” după ce a fost amendată cu 172 de euro pentru că a vărsat restul de cafea de dimineață în canalizarea stradală în timp ce aștepta un autobuz, informează The Guardian.

Burcu Yesilyurt a povestit că nu a știut că face ceva greșit în momentul când și-a golit paharul reutilizabil cu cafea în canalizare, înainte de a se urca în autobuz spre serviciu. Dar, după câteva minute, a fost oprită de trei ofițeri de poliție din apropierea gării din Richmond și i s-a înmânat o amendă.

„Am observat că se apropia autobuzul meu, așa că am turnat ce mai era în pahar”, a declarat Yesilyurt pentru BBC. „Nu a fost mult. De îndată ce m-am întors, trei polițiști m-au oprit imediat. Am crezut că era vorba de autobuz. Habar n-aveam că turnarea lichidelor în canalizare este ilegală. A fost un adevărat șoc.”

Ofițerii i-au spus că a încălcat Legea privind protecția mediului, care incriminează eliminarea deșeurilor într-un mod care ar putea polua terenul sau apa.

Autoritățile din districtul Richmond-upon-Thames au transmis că ofițerii „au acționat profesionst și obiectiv” și că amenda a fost emisă în conformitate cu politica consiliului.

Burcu Yesilyurt a întrebat dacă există semne care să avertizeze cetățenii că turnarea lichidelor în canal este interzisă, însă nu a primit niciun răspuns.

„Mi se pare nedrept. Cred că amenda e exagerată”, a spus femeia.

Când i-a întrebat pe agenți ce ar fi trebuit să facă cu cafeaua rămasă, aceștia i-au spus că ar fi trebuit să o arunce într-un coș de gunoi.

Editor : Alina Popescu