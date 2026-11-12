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A furat un ceas de 300.000 de euro dintr-un magazin din Japonia, apoi l-a returnat prin curier 3 zile mai târziu, cu o scrisoare

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politie Tokyo
Un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat miercuri, fiind suspectat că a furat un ceas de lux in Japonia. Foto: Profimedia
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Un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat miercuri, fiind suspectat că a furat un ceas de lux în valoare de aproximativ 46 de milioane de yeni (290.000 de dolari) dintr-un magazin din Tokyo, a declarat o sursă din cadrul anchetei, transmite agenţia de presă Kyodo.

Bărbatul ar fi furat un ceas Audemars Piguet dintr-un magazin situat în complexul comercial Nakano Broadway, la data de 29 octombrie.

Ceasul a fost returnat magazinului din prefectura Aichi, din centrul Japoniei, prin curier, trei zile mai târziu, împreună cu o scrisoare cu scuze, potrivit sursei citate de Agerpres.

Bărbatul, care fugise de la faţa locului cu ceasul la mână, a fost prins de poliţie în Nagoya, capitala prefecturii Aichi, a precizat sursa.

Acesta a fost al doilea furt de acest gen care a avut loc în complexul comercial din cartierul Nakano din Tokyo în ultimele luni. În luna august, patru ceasuri de lux în valoare de 200 de milioane de yeni (peste 1,13 milioane de euro) au fost furate dintr-un alt magazin situat în acelaşi centru comercial. Ulterior, ei au fost puşi sub acuzare.

Editor : A.P.

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