Un scandal se profilează la Varșovia. Acuzațiile conform cărora președintele SUA ar fi încercat în mod flagrant să se amestece în politica internă a Poloniei ar avea un impact politic exploziv dacă s-ar confirma. Deocamdată, pe scena politică poloneză au fost exprimate îngrijorări cu privire la informațiile potrivit cărora, în cadrul unei întâlniri confidențiale de la începutul acestui an, Donald Trump l-ar fi îndemnat pe ministrul polonez al Apărării să se desprindă de coaliția de guvernare și să formeze un nou guvern împreună cu reprezentanții opoziției de dreapta, relatează TVPWorld.

Władysław Kosiniak-Kamysz, care este atât viceprim-ministru, cât și șef al Ministerului Apărării, a confirmat că întâlnirea „informală” a avut loc la Casa Albă în luna martie, dar nu a dezvăluit public ce s-a discutat.

Prim-ministrul Donald Tusk a alimentat speculațiile afirmând public că discuția a vizat afacerile interne ale Poloniei. „Discuția a avut un caracter confidențial și, prin urmare, mă simt obligat să păstrez discreția”, a declarat Tusk luni pentru postul privat de televiziune TVN. „A fost mai degrabă vorba despre situația internă din Polonia, așa aș formula-o în modul cel mai delicat.”

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„Un mega-scandal”, dacă se confirmă

Discuția tête-à-tête ar fi fost aranjată de reprezentanți ai Biroului Președintelui Poloniei împreună cu membri ai partidului de opoziție de dreapta Lege și Justiție (PiS), care este un rival politic acerb al lui Tusk.

Paweł Kowal, membru al partidului Coaliția Civică (KO) al lui Tusk și președinte al Comisiei parlamentare pentru afaceri externe, a afirmat că ar fi un „mega-scandal” dacă s-ar confirma că membrii opoziției au „desfășurat consultări cu părți străine” privind componența Guvernului polonez și l-au discreditat în ochii aliaților săi.

Știrea a fost publicată pentru prima dată de Dominika Wielowieyska, jurnalistă la ziarul Gazeta Wyborcza, o publicație liberală favorabilă guvernului de centru al lui Tusk.

Ce ar fi spus Trump

Wielowieyska a afirmat, citând surse anonime din interior, că Trump i-ar fi spus lui Kosiniak-Kamysz că, dacă ar părăsi coaliția lui Tusk și s-ar alătura opoziției de dreapta, ar beneficia de sprijinul deplin atât al Washingtonului, cât și al Palatului Prezidențial din Polonia.

Guvernul de coaliție al lui Tusk se află în conflict cu președintele de dreapta Karol Nawrocki de când acesta a fost ales șef al statului în luna august a anului trecut.

Nawrocki este aliat cu partidul naționalist-conservator Lege și Justiție, care a condus Polonia între 2015 și 2023, și și-a exercitat dreptul de veto prezidențial pentru a bloca agenda politică a lui Tusk.

Nawrocki se bucură, de asemenea, de sprijinul lui Trump, care l-a susținut în campania electorală din 2025.

Rolul de „făuritor de regi”

În această dinamică politică, Kosiniak-Kamysz joacă rolul de „făuritor de regi”. Deși Coaliția Civică a lui Tusk constituie coloana vertebrală a guvernului, aceasta nu dispune de suficiente locuri în Parlament pentru a guverna singură și are nevoie de sprijinul Partidului Popular Polonez (PSL) de centru-dreapta, condus de Kosiniak-Kamysz.

Distribuția mandatelor în Sejm, Camera Inferioară cu 460 de locuri, este de așa natură încât PSL ar putea, teoretic, să guverneze într-o alianță cu partidul de opoziție PiS și cu alte formațiuni de dreapta.

Acesta este scenariul propus, se pare, de Trump, care l-ar putea vedea pe Kosiniak-Kamysz la conducerea unui nou guvern, fără a fi împovărat de tensiuni cu Nawrocki sau cu președintele SUA însuși.

Biroul lui Nawrocki a jucat un rol esențial în organizarea întâlnirii

Kosiniak-Kamysz a păstrat tăcerea cu privire la conținutul întâlnirii de la Casa Albă din martie, limitându-se să spună că biroul lui Nawrocki a jucat un rol esențial în organizarea acesteia.

Cu toate acestea, nicio notă oficială privind întâlnirea nu a fost transmisă Ministerului Afacerilor Externe din Varșovia.

Consilierii prezidențiali au insistat că acest lucru s-a datorat naturii „informale” a întâlnirii, dar ministrul de Externe Radosław Sikorski a pus la îndoială acest lucru.

„Organizatorul avea datoria de a întocmi un proces-verbal scris al unei conversații atât de importante”, a scris Sikorski într-o postare pe X din 2 octombrie. „Acesta nu a ajuns niciodată la Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. Ar putea fi oare pentru că întâlnirea a fost concepută și ca o încercare de a implica un stat străin în politica noastră internă?”.

Ce spun analiștii

Stuart Dowell, redactorul politic al TVP World, a afirmat că această afacere este jenantă pentru guvern.

„Tusk va avea două lucruri în prim-plan. A-l obliga pe Kosiniak-Kamysz să explice public fiecare cuvânt pe care i l-a spus lui Trump ar putea afecta imaginea de unitate a coaliției de guvernare”, a spus Dowell.

În plus, obligarea ministrului Apărării să declare public că a respins presupusa propunere a lui Trump ar putea afecta relația acestuia cu administrația americană de care Polonia depinde în ceea ce privește securitatea și cu care Varșovia colaborează pentru a asigura o bază permanentă pentru trupele americane, potrivit lui Dowell.

„Implicații explozive”

„Deocamdată, aceste considerente par să cântărească mai mult decât capitalul politic considerabil pe care Tusk l-ar putea obține acuzând personalități din opoziție și de la Palatul Prezidențial că colaborează cu un guvern străin pentru a se amesteca în politica internă a Poloniei.

„Transformarea acuzației într-o ofensivă politică pe scară largă l-ar obliga în cele din urmă pe Tusk să facă față implicației explozive că președintele Statelor Unite a încercat să influențeze componența guvernului polonez.”

Editor : M.C