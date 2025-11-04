A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA. El avea 84 de ani

Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa, potrivit BBC.

Cheney a murit în cursul nopţii de luni spre marţi în urma unor complicaţii provocate de pneumonie şi boli cardiace şi vasculare, a menţionat familia fostului lider, transmite Reuters.

Dick Cheney a făcut parte din administrația republicană a fostului președinte american George W. Bush. El a fost vicepreședinte al președintelui Bush între 2001 și 2009.

Acesta a fost o figură centrală în invazia Irakului din 2003 de către forțele americane și aliate.

De asemenea, a ocupat funcția de secretar al apărării sub conducerea lui George Bush Sr., între 1989 și 1993.

Înainte de aceasta, Cheney a fost șeful de cabinet al Casei Albe în timpul administrației lui Gerald Ford, în anii 1970, înainte de a petrece un deceniu în Camera Reprezentanților.

Fost om de afaceri, Cheney a fost președintele companiei de apărare Halliburton, iar în viața personală era un pasionat vânător, fiind faimos pentru incidentul în care și-a împușcat accidental un prieten în timpul unei partide de vânătoare.

Acesta a stârnit controverse politice când și-a declarat sprijinul pentru candidata democrată la președinția SUA, Kamala Harris, în alegerile din 2024.

Cheney a fost cunoscut mai ales ca o figură centrală în „războiul împotriva terorii” al lui George W. Bush, declanșat după atacurile din 11 septembrie 2001, și ca un susținător al invaziei Irakului.

Cunoscut pentru influenţa sa considerabilă din culise, fostul vicepreşedinte din timpul preşedinţiei lui George W. Bush (2001-2009) a fost considerat unul dintre cei mai puternici vicepreşedinţi din istoria Americii.

Editor : C.S.