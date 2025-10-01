Live TV

A murit Jane Goodall. Specialista în primatologie, cunoscută pentru campaniile sale de protecție a mediului, avea 91 de ani

Celebra specialistă în primatologie Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi ferventă susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat, miercuri, institutul său.

Cercetătoarea „a murit din cauze naturale” în timp ce se afla în California, în cadrul unui turneu de conferinţe în SUA, a anunţat Institutul Jane Goodall într-un comunicat pe reţelele sociale.

A fost considerată principalul expert în cimpanzei, cu o carieră de peste 60 de ani. Cercetările sale au fost esențiale în demonstrarea asemănărilor dintre comportamentul primatelor și cel uman, potrivit The Guardian.

Renumita cercetătoare a apărut pe scenă la New York chiar săptămâna trecută, înainte de a apărea două zile mai târziu, vorbind despre munca sa, într-un podcast Wall Street Journal. Ea urma să participe la un eveniment dedicat vieții și carierei sale în Los Angeles pe 3 octombrie, înainte de un alt eveniment la Washington DC în săptămâna următoare.

După ce a dezvoltat o dragoste pentru animale de la o vârstă fragedă, Goodall a vizitat o prietenă în Kenya la sfârșitul anilor 1950 și a început să lucreze pentru un arheolog de acolo, care a trimis-o să studieze comportamentul primatelor la Londra.

Pe când avea încă 20 de ani, Goodall a început să cerceteze cimpanzeii din Parcul Național Gombe Stream din Tanzania. Munca sa de observare a comportamentului lor social a contribuit la contestarea ideii că doar oamenii puteau folosi unelte și că cimpanzeii erau vegetarieni.

Ea a înființat apoi Institutul Jane Goodall pentru a îmbunătăți înțelegerea și tratarea primatelor și pentru a proteja habitatele lor naturale cu ajutorul populației locale. Institutul are acum reprezentanți în peste 25 de țări din întreaga lume.

Goodall, căreia ONU i-a acordat titlul de Mesager al Păcii în 2002, a fost o susținătoare deschisă a rezolvării problemelor de mediu și a militat împotriva utilizării animalelor în cercetarea medicală și la grădinile zoologice.

