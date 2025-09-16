Live TV

A murit Robert Redford. Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani

Actorul Robert Redford, într-unul dintre rolurile din tinerețe
Actorul Robert Redford, într-unul dintre rolurile din tinerețe. Foto: Profimedia
Unul dintre cei mai carismatici actori

Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează The New York Times.

Robert Redford era considerat o legendă a cinematografiei, comentează  New York Times. El era fondatorul Festivalului de Film Sundance.

Moartea sa a fost anunțată într-o declarație a lui Cindi Berger, directoarea generală a agenției de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că actorul a murit în somn, dar nu a oferit o cauză specifică pentru decesul acestuia.

Ca actor, printre cele mai importante filme ale sale s-au numărat Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) și All the President’s Men (1976), despre urmărirea jurnalistică a președintelui Richard M. Nixon în era Watergate. În Three Days of the Condor (1975) a fost un spărgător de coduri introvertit al C.I.A., prins într-un joc mortal de-a șoarecele și pisica. The Sting (1973), despre escroci din epoca Marii Crize, i-a adus lui Redford prima sa nominalizare la Oscar ca actor.

Robert Redford este apreciat pe plan international pentru munca sa in calitate de actor, regizor si producator, pentru promovarea filmului independent si pentru protectia mediului.

Redford a primit un Oscar, Globul de Aur și premiul Directors Guild of America pentru debutul său ca regizor în cutremurătoarea dramă Ordinary People.

Ultima sa apariţie ca actor a fost în „Avengers: Endgame”, în care a reluat rolul secretarului Alexander Pierce şi s-a alăturat altor veterani Marvel, precum Michael Douglas şi Tilda Swinton. 

Redford a avut roluri principale în „A Walk in the Woods”, care a devenit un succes indie, în timp ce „The Old Man & the Gun” din 2018 a primit recenzii pozitive. De asemenea, a fost producător executiv la numeroase proiecte de televiziune, cel mai recent fiind thrillerul AMC „Dark Winds”.

Unul dintre cei mai carismatici actori

În perioada de glorie a anilor '70, puţini actori aveau carisma lui Redford, ajutat în mod considerabil de alura sa şi zâmbetul de milioane de dolari. Prin activismul său ecologic, abordarea anti-establishment a realizării de filme şi eforturile sale în furnizarea unei platforme pentru regizorii independenţi, Redford a reuşit să-şi folosească celebritatea pentru a submina status quo-ul, promovând în acelaşi timp propria agendă creativă, scrie News.ro.

La fel ca Gary Cooper, Gregory Peck şi Steve McQueen, Robert Redford nu s-a remarcat niciodată printr-o gamă deosebit de largă de roluri ca actor, dar, în perioada de glorie, puţini se puteau compara cu el ca star de cinema.

„Este un actor foarte instinctiv şi impulsiv”, a declarat regretatul Sydney Pollack pentru Variety în 2002. „Nu cred că există ceva studiat sau premeditat în munca lui. Este opusul actorului care vrea să repete şi să fixeze lucrurile”.

Robert Redford, actor, regizor, producător şi filantrop, s-a născut pe 18 august 1936, în Santa Monica. A jucat în peste 70 de filme artistice şi de televiziune, iar printre acestea se numără „Jeremiah Johnson" (1972), satira politică „Candidatul" (1972), „Cei mai frumoşi ani/ The Way We Were" (1973) şi „Cacealmaua/ The Sting" (1973).

Pe parcursul anilor 1974 - 1976, Redford a fost prezent în box office cu filmele „Marele Gatsby/ The Great Gatsby" (1974), „Marele Waldo Pepper/ The Great Waldo Pepper" (1975) şi „Cele trei zile ale Condorului/ Three Days of the Condor" (1975). Popularul şi aclamatul „Toţi oamenii preşedintelui" (1976), regizat de Alan J. Pakula şi scris de William Goldman, a fost un film ce a costituit un punct de reper pentru Redford.

A primit premiul Oscar de două ori - în 1981, pentru regia filmului „Oameni obişnuiţi/ Ordinary People", şi în 2003, pentru întreaga sa activitate.

El mai deţine în palmares 6 Globuri de Aur, între care Cecil B. DeMille Award, un trofeu BAFTA, primit pentru rolul din „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), un premiu David Di Donatello şi un Leu de Aur onorific.

Redford a mai primit un premiu César onorific, precum şi Legiunea de Onoare, cea mai înaltă recunoaştere a Franţei.

A fost recompensat cu Presidential Medal of Freedom de către preşedintele Obama în 2016.

 

 

 

