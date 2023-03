A murit Steve Mackey. Basistul trupei Pulp avea 56 de ani

Steve Mackey, basistul trupei Pulp, a murit la vârsta de 56 de ani, scrie The Guardian. Anunțul a fost făcut de soția artistului, Katie Grand.

„După trei luni de spitalizare, luptând cu toată puterea și determinarea lui, suntem șocați și devastați să ne luăm rămas bun de la strălucitul și frumosul meu soț, Steve Mackey. Steve a murit astăzi, o pierdere care ne-a lăsat pe mine, pe fiul său, Marley, pe părinții Kath și Paul, pe sora Michelle și pe mulți prieteni, cu inima zdrobită. Steve a fost cel mai talentat om pe care l-am cunoscut vreodată, un muzician, producător, fotograf și realizator excepțional. Ca și în viață, a fost adorat de toți cei cu care s-a întâlnit în multiplele discipline creative pe care le-a cucerit. Aș dori să-mi exprim sincere mulțumiri întregului personal NHS care a lucrat neobosit pentru Steve. Ne va lipsi dincolo de cuvinte,” este mesajul postat pe Instagram de Katie Grand.

Mackey s-a alăturat Pulp în 1989, contribuind pentru prima dată la al treilea album al lor, Separations. El a continuat să cânte pe toate albumele lor de studio ulterioare, inclusiv pe Different Class și His ’n’ Hers, care sunt considerate puncte de referință în scena Britpop de la mijlocul anilor '90.

