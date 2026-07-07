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A obținut Beijingul cea mai importantă mașinărie a lumii? Rolul crucial al Olandei în bătălia pentru supremația AI dintre SUA și China

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mașină EUV de la ASML pentru producția de microcipuri
O echipă de foști ingineri ASML din China a terminat un prototip EUV pe care Beijingul l-ar putea folosi, în următorii ani, ca să producă cele mai avansate tipuri de microcipuri. Captură foto: X
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Din articol
Exporturile către China au reprezentat o treime din veniturile ASML în 2025 Progresul tehnologic al Chinei este mai rapid decât era de așteptat

Olandezii au avut mereu un rol important în transferurile de tehnologie care au schimbat lumea modernă: de la inovațiile în finanțe și agricultură din secolul al XVII-lea, care au stat la baza Revoluției Industriale și expansiunii Imperiului Britanic, și până la tehnicile olandeze de construcție navală împrumutate de țarul Petru cel Mare pentru a transforma Imperiul Rus într-o mare putere navală și documentele furate dintr-un laborator din Olanda, care au ajutat Pakistanul să-și dezvolte propriul său program de arme nucleare. Acum, olandezii sunt implicați într-un nou incident care ar putea schimba echilibrul de putere la nivel global, potrivit The Economist.

Administrația Trump a făcut recent niște comentarii care au aruncat compania olandeză ASML, singura capabilă să construiască mașinile care produc cele mai avansate cipuri din lume, în criză.

Howard Lutnick, secretarul american al comerțului, a spus că una dintre mașinile de litografie cu ultraviolete extreme (EUV) fabricate de ASML a ajuns în China, în ciuda faptului că Statele Unite au blocat exportul tehnologiei în China în 2019.

ASML a transmis că acest lucru este imposibil. Cea mai valoroasă companie din Europa le-a spus oficialilor americani că știe locația exactă a tuturor celor 340 de mașini EUV pe care le-a produs, inclusiv 26 de sisteme scoase din uz.

Niciuna dintre ele nu se află în China. Mai mult, doar ASML poate transporta aceste mașinării extrem de importante, pe care le monitorizează online, iar toate piesele pe care le livrează sunt folosite de ingineri ASML în fabricile de cipuri ale clienților.

„ASML nu a livrat nicio mașină EUV în China și nici nu am livrat în China vreo piesă, modul sau echipament proiectat special pentru a fi folosit într-o mașină EUV”, a transmis compania olandeză.

Trump and Musk Joint Press Conference in the Oval Office, Washington, District of Columbia, USA - 30 May 2025
Howard Lutnick, secretarul american al comerțului, a spus că una dintre mașinile de litografie cu ultraviolete extreme (EUV) fabricate de ASML a ajuns în China, în ciuda faptului că Statele Unite au blocat exportul tehnologiei în China în 2019. Foto: Profimedia Images

Exporturile către China au reprezentat o treime din veniturile ASML în 2025

În timpul unei vizite la Washington, la finalul lunii iunie, ministrul olandez al comerțului, Sjoerd Sjoerdsma, a încercat să îi convingă pe membrii Congresului american, pe Lutnick și pe alți oficiali din SUA că guvernul olandez aplică foarte strict restricțiile privind exportul acestor tehnologii.

Mulți experți din industrie consideră că este foarte puțin probabil ca o întreagă mașină EUV de la ASML să fi fost transportată în China. Totuși, unii dintre ei cred că anumite piese ar putea să fi ajuns în China, prin intermediul furnizorilor ASML sau a altor intermediari.

Alți experți au spus că problema este mai degrabă legată de exportul în China a unor instrumente mai vechi de litografie cu ultraviolete profunde (DUV) și alte piese și servicii conexe – cele mai multe dintre acestea nu sunt restricționate.

Exporturile de produse DUV către China au reprezentat cam o treime din veniturile companiei ASML în 2025.

În spatele acestei controverse se află, însă, dispute mult mai profunde legate de progresul tehnologic al Chinei și de felul în care guvernele occidentale ar trebui să răspundă în acest caz.

Scandalul reflectă și conflictul recent dintre administrația Trump și mulți dintre aliații Statelor Unite, în special cei din Europa. Unii oficiali americani consideră că europenii sunt prea permisivi cu China.

Multe capitale europene se tem că administrația Trump subminează interesele economice și de securitate ale țărilor europene, în timp ce încearcă să semneze acorduri preferențiale cu China.

Unii oficiali și directori europeni se tem și că Trump încearcă să forțeze ASML și alte companii asociate să transfere o parte tot mai mare a activității lor în America pentru a dezvolta industria cipurilor de acolo.

SHIJIAZHUANG, CHINA - OCTOBER 17: Humanoid robots compete during a soccer game of China Robot Competition and 2025 Robot
Chiar și fără să aibă acces la cele mai noi tehnologii, Beijingul ar putea produce milioane de cipuri avansate pentru a ajunge din urmă SUA în cursa pentru supremația AI. Foto: Profimedia Images

Progresul tehnologic al Chinei este mai rapid decât era de așteptat

Una dintre întrebările esențiale este cât de mult a progresat China în construcția propriilor sale mașini EUV. O echipă de foști ingineri ASML din China a terminat un prototip de sistem EUV la începutul anului 2025 și îl testează acum într-un laborator de înaltă securitate din Shenzhen, a raportat Reuters.

Prototipul nu a creat momentan niciun cip funcțional, dar guvernul chinez a transmis că va începe să producă cipuri în 2028. Cei mai mulți experți cred că ar putea dura un deceniu până când China va avea o mașină EUV complet funcțională.

În orice caz, progresele realizate de China în domeniul tehnologiei EUV, precum și cu alte tehnologii alternative, sunt mai rapide decât era de așteptat.

Unii experți americani cred că Beijingul ar putea folosi tehnologia DUV mai veche pentru a produce milioane de cipuri avansate de care are nevoie pentru a ajunge din urmă SUA în cursa pentru supremația AI.

Scandalul iscat de Lutnick este doar o primă salvă de tun dintr-o bătălie mult mai mare pentru controlul asupra inteligenței artificiale. Și, cel mai probabil, nu va fi ultima dată când ASML și tehnologia sa extrem de valoroasă vor fi prinse la mijloc în acest conflict.

Editor : Raul Nețoiu

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