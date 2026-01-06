Live TV

„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin

Data actualizării: Data publicării:
putin da indicatii
Vladimir Putin. Sursa foto: REUTERS
Din articol
Venezuela contra Ucrainei O lovitură pentru Rusia

Politologul Abbas Gallyamov susține că succesul americanilor în a demonstra cum arată de fapt „o operațiune militară specială”, folosind Venezuela ca exemplu, a dat o lovitură puternică imaginii președintelui Vladimir Putin. Una dintre cele mai importante consecințe ar putea fi schimbarea atitudinii elitei ruse față de liderul de la Kremlin, a explicat specialistul, potrivit The Moscow Times.

Moscova speră să profite de operațiunea americană din Venezuela, care a demonstrat dorința administrației Donald Trump de a împărți lumea în „sfere de influență”, relatează Reuters, citând două surse ruse de rang înalt.

În acest caz, „Rusia are și ea sfera sa de influență”, a subliniat una dintre surse.

O altă sursă a declarat agenției că Moscova consideră operațiunea americană ca o încercare clară de a pune mâna pe resursele petroliere ale Venezuelei. Aceasta a menționat, de asemenea, că majoritatea țărilor occidentale nu au criticat deschis acțiunile lui Trump.

Venezuela contra Ucrainei

Rusia propusese Statelor Unite în 2019 „schimbul Venezuelei cu Ucraina”, a declarat Fiona Hill, fost consilier principal pentru Rusia și Eurasia în cadrul Consiliului Național de Securitate în timpul primei administrații Trump, între 2017 și 2019.

Potrivit acesteia, propunerea Moscovei a ajuns la Washington în momentul în care opoziția din Venezuela susținută de SUA încerca să răstoarne regimul Maduro, iar Kremlinul îl ajuta să se mențină la putere.

„Vreți să plecăm din curtea voastră. Dar, de fapt, noi suntem într-o situație similară. Voi sunteți în curtea noastră”, a spus Hill, descriind declarațiile Rusiei cu privire la Ucraina.

Deși Rusia a pierdut un aliat în Maduro, în care investise miliarde de dolari, percepția larg răspândită că SUA au încălcat dreptul internațional „nu este rea pentru narațiunile rusești”, subliniază Mark Galeotti, profesor la University College London.

„Putin consideră că asta fac marile puteri - marile puteri au sfere de influență. Și dacă Americii i se permite să aibă sfera sa de influență în America Latină, atunci, prin extensie, și nouă ni se permite să avem sfera noastră, una slavă”, explică Galeotti.

Cu toate acestea, Moscova și-a exprimat public indignarea față de operațiunea americană fulgerătoare care, în câteva ore, a pus capăt regimului Maduro, legat de Rusia printr-un acord de parteneriat strategic.

„Washingtonul dă un nou impuls neocolonialismului și imperialismului”, a declarat luni reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia. El a cerut „eliberarea imediată” a lui Maduro și a acuzat Statele Unite de un „cinism fără precedent”.

„Washingtonul nici măcar nu a încercat să camufleze adevăratele obiective ale operațiunii sale criminale – stabilirea unui control nelimitat asupra resurselor naturale ale Venezuelei și afirmarea ambițiilor sale hegemonice în America Latină”, a remarcat acesta.

O lovitură pentru Rusia

Succesul americanilor în a demonstra cum arată cu adevărat o „operațiune militară specială”, folosind Venezuela ca exemplu, a dat o lovitură puternică imaginii lui Putin și a afectat semnificativ stima de sine a comunității „patriotice” din Rusia, notează politologul Abbas Gallyamov.

O altă consecință, poate mai importantă, a evenimentelor din Venezuela va fi schimbarea atitudinii elitei ruse față de Putin, continuă expertul.

„Pe măsură ce reflectează asupra a ceea ce s-a întâmplat, cercul restrâns al președintelui rus ar putea ajunge la concluzia că, la un moment dat, ar putea fi nevoiți să scape de el – dacă devine complet incompetent”, consideră el.

SUA i-au oferit lui Maduro exilul voluntar în Turcia, dar el a ratat ultima sa șansă.

„Iar Putin, care este încăpățânat, refuzând să pună capăt războiului și iritându-l din ce în ce mai mult pe Trump, putem fi siguri că se comportă mai rațional? Sau poate că și el a ratat deja șansa? Așadar, nu ar fi mai bine să-l predăm americanilor sau, să zicem, britanicilor, și să negociem în schimb condiții decente pentru restul establishmentului rus?”, descrie Gallyamov logica elitelor ruse.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
5
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
groenlanda
Oficial de la Casa Albă, despre poziţia oficială a americanilor pentru Groenlanda: Nimeni nu s-ar lupta militar cu SUA pentru insulă
Delcy rodriguez si maria machado, colaj
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial
Maria Corina Machado
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace îi mulțumește lui Trump pentru capturarea lui Maduro
Trump Holds a Cabinet Meeting - Washington, DC
SUA vor fi exceptate de la acordul global de impozitare care vizează profiturile marilor multinaționale din paradisuri fiscale
Fisherman holding nets
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști
Recomandările redacţiei
oameni in zapada
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori...
Ce înseamnă burnout. Foto Getty Images
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede...
nicusor dan
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta...
PF Daniel
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de...
Ultimele știri
Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din R. Moldova. Licitaţie pentru ultimul lot din tronsonul Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni
Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă...
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie în 2026. Soluții legale dacă ai lucrat la fabrici...
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost numit "cerșetor" și și-a strigat marele regret
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...