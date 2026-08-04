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A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol

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Nauru Flag
Drapelul statului Nauru. Foto: Profimedia
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Din articol
Referință

Națiunea insulară Nauru din Pacific și-a schimbat oficial denumirea în Republica Naoero. Autoritățile țării au declarat că această decizie are ca scop restabilirea denumirii tradiționale și punerea în valoare a patrimoniului național, a limbii și a identității naționale, relatează PBS, preluată de UNN.

Codul internațional al țării se va schimba de la NRU la NRO, iar locuitorii săi vor fi denumiți „Dei-Naoero” în loc de „nauruani”. În străinătate, țara este denumită de obicei „Nauru” (pronunțat Now-roo), în timp ce noua denumire se pronunță „Naoero” (Now-ero).

Se menționează că această măsură readuce această națiune insulară îndepărtată din sudul Oceanului Pacific la denumirea sa tradițională, conform unui comunicat publicat joia trecută pe contul oficial de Facebook al guvernului. Țara a devenit cunoscută la nivel mondial sub numele de Nauru doar pentru că denumirea sa locală era dificil de pronunțat pentru străini — aceasta a fost o chestiune de comoditate, nu o alegere conștientă, a subliniat anterior guvernul.

„Această schimbare propusă are scopul de a onora mai pe deplin moștenirea națiunii noastre, limba noastră și identitatea noastră”, a declarat președintele David Adeang atunci când a propus inițiativa relevantă în Parlament, în ianuarie.

Amendamentul constituțional propus a fost susținut de parlamentari în cadrul celor două voturi necesare, deși nu a fost clar imediat dacă documentul fusese deja modificat oficial.

Referință

Cu o populație de aproximativ 12.000 de locuitori, Nauru este a treia cea mai mică țară din lume ca număr de locuitori, după Tuvalu și Orașul Vatican. Acest mic atol de corali a fost colonizat inițial de Germania și administrat ulterior de Australia, înainte de a deveni o republică independentă în 1968.

Țara a trecut prin momente dificile: exploatarea fosfaților din anii 1970 a adus o bogăție semnificativă insulei, dar, după declinul acestei industrii, Nauru s-a aflat în pragul colapsului economic în anii 1990.

Astăzi, țara este una dintre cele mai vulnerabile din lume la creșterea nivelului mării cauzată de schimbările climatice. Guvernul încearcă să atragă investiții străine printr-un program de cetățenie contra cost, fondurile obținute urmând să ajute la mutarea populației și a infrastructurii departe de oceanul care avansează.

Schimbarea numelui marchează „începutul unei mândrii naționale reînnoite”, a declarat Adeang în ultimul său discurs.

Când guvernul a votat ultima oară asupra acestei inițiative, în luna mai, președintele a anunțat organizarea unui referendum pentru confirmarea acesteia.

Cu toate acestea, într-o declarație de săptămâna trecută, guvernul a precizat că, în urma unor „discuții ample”, parlamentarii au decis că nu este necesar un vot general.

„Deși un referendum are rolul de a determina voința poporului, denumirea de Naoero nu a dispărut niciodată, ci a așteptat doar să fie acceptată pe deplin”, se arată în declarație.

Guvernul a adăugat că acest nume „reprezintă deja identitatea poporului, fiind prezent pe stema națională și utilizat în comunitate; și, mai important, este permis de Constituție”.

Acest demers face din țară un alt stat care se îndepărtează de trecutul său colonial prin schimbarea numelui. Micul regat african Eswatini și-a redobândit numele istoric în locul celui de Swaziland în 2018.

Alte țări și-au schimbat numele ca formă de rebranding. De exemplu, Turcia a solicitat în 2022 ONU să utilizeze denumirea de „Türkiye” – așa cum țara era numită de mult timp pe plan intern.

Decizia Nauru va duce la redenumirea aeronavelor și navelor naționale. Guvernul a solicitat deja altor țări și organizații internaționale să recunoască această schimbare.

Pe site-ul Organizației Națiunilor Unite, țara este deja listată sub noul său nume, întrucât guvernul a solicitat schimbarea încă din luna iunie. Ministerele de externe ale Australiei și Noii Zeelande, precum și ambasadele SUA și Chinei din regiune, utilizează, de asemenea, denumirea „Naoero” pe site-urile lor web.

Editor : M.C

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