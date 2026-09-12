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„A venit momentul”. Lukașenko inspectează trupele și spune că armata „trebuie să fie reorganizată”

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aleksandr lukasenko profimedia
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia
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Din articol
„Amenințarea unui front nordic redeschis are ca scop dispersarea forțelor ucrainene”

Dictatorul belarus Alexandr Lukașenko a anunțat continuarea inspecției forțelor armate din Belarus pentru a verifica gradul de pregătire, a anunțat agenția de știri belarusă de stat BelTA pe 11 septembrie, potrivit Kyiv Independent.

„Am spus-o deja pe înțelesul tuturor: armata trebuie readusă în mișcare, a venit momentul. Întreaga armată. Îi vom verifica pe toți. Până la mobilizare”, a spus Lukașenko.

În prezent, o brigadă de artilerie și unități de comunicații sunt verificate pentru a fi pregătite, după ce unitățile de tancuri și de transporturi motorizate fuseseră deja inspectate, potrivit lui Lukașenko.

„Ne pregătim de război, ca să nu fie unul”, a spus el.

Testele ar trebui să semene cu bătălii reale pentru a pregăti corespunzător trupele belaruse, potrivit acestuia.

„Acestea sunt lecțiile operațiunii militare speciale”, a adăugat Lukașenko, referindu-se la invazia la scară largă a Rusiei.

Lukașenko a mai spus că fiul său cel mic, Nikolai Lukașenko, servește în prezent în armată ca locotenent după ce a fost recrutat, fără a dezvălui unitatea în care servește.

Belarus construiește o nouă infrastructură feroviară în regiunea Gomel din sudul țării, care va putea primi trenuri pentru transportul militarilor și al echipamentelor grele, a anunțat Comunitatea Lucrătorilor Feroviari din Belarus pe 24 august.

„Amenințarea unui front nordic redeschis are ca scop dispersarea forțelor ucrainene”

Informația vine pe fondul unei dezvoltări a infrastructurii militare de-a lungul frontierei dintre Belarus și Ucraina, ceea ce a determinat Kievul să avertizeze că Moscova ar putea plănui să-și implice cel mai apropiat aliat într-un război de amploare.

„Amenințarea unui front nordic redeschis are ca scop dispersarea forțelor ucrainene, retrăgând unitățile din pozițiile lor actuale de-a lungul liniei frontului”, a declarat pentru Kyiv Independent Michael Kofman, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace, cu sediul la Washington D.C.

Unități ale Brigăzii 101 Rachete a Rusiei, echipată cu sistemul de rachete balistice cu rază intermediară de acțiune Oreșnik, sunt desfășurate în Belarus, a declarat șeful serviciilor secrete militare ucrainene, Oleh Ivașcenko, într-un interviu publicat pe 7 septembrie.

Interviul vine la mai bine de jumătate de an după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că Belarus găzduiește deja „integral sau parțial” sistemul de rachete Oreșnik al Rusiei, precizând că Rusia a finalizat deja „munca tehnică pregătitoare”. Zelenski a descris această mișcare ca fiind un risc major de escaladare.

Editor : Liviu Cojan

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