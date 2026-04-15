A zbura mai puţin nu este o opţiune pentru Germania, spune cancelarul german Friedrich Merz

Germania trebuie să continue să se bazeze pe transportul aerian, a subliniat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, relatează dpa.

„A zbura mai puţin nu este o opţiune pentru Germania ca loc pentru afaceri”, a declarat Merz miercuri la ceremonia care a marcat centenarul companiei aeriene Lufthansa, la Frankfurt.

„Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de tehnologii sustenabile, ecologice. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de costuri reduse şi de o competitivitate mai mare”, a punctat el.

Cancelarul german a menţionat că Lufthansa, pe care a numit-o „importantă din punct de vedere strategic”, a modelat imaginea Germaniei mai mult decât orice altă companie şi i-a mulţumit în mod expres CEO-ului Carsten Spohr pentru faptul că, pentru prima dată, compania şi-a recunoscut pe deplin rolul în timpul erei naziste.

Lufthansa şi pasagerii săi se confruntă în prezent cu greve ale echipajelor de zbor, dar participanţii la ceremonie nu au fost în general afectaţi de protestele care aveau loc afară, notează dpa, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
Te-ar putea interesa și:
pompa de benzina
UE avertizează: ar putea fi necesare reduceri ale consumului de combustibili dacă războiul din Iran continuă
ID335414_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
Mai multe zboruri de pe şi spre aeroporturile din Bucureşti şi Cluj-Napoca au fost anulate din cauza grevei de la compania Lufthansa
aeroport, greva lufthansa
Sute de zboruri au fost anulate marți în Germania, din cauza grevei piloților de la Lufthansa
People crossing the street. Bucharest, Romania, 2023
Banca Mondială avertizează asupra unei crize globale a locurilor de muncă
plantatie orez asia culturi orez
Efectele războiului din Iran: lipsa combustibilului amenință producția de orez în Asia
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății
De ce nu a putut lua fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila o...
ilie bolojan si peter magyar
Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul...
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul...
ilie bolojan parlament
Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg...
Ultimele știri
Proiectul de lege privind sancţionarea hărţuirii sexuale şi când nu este în cadrul unei relaţii de muncă, aviz favorabil de la CES
Mark Rutte le cere țărilor NATO să nu „piardă din vedere Ucraina”: „Trebuie să ne asigurăm că are ce-i trebuie”
„Viaţa e cel mai mare regizor”. În timp ce vizita palatul prezidenţial, Péter Magyar l-a zărit pe Viktor Orbán la un balcon
