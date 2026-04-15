A zbura mai puţin nu este o opţiune pentru Germania, spune cancelarul german Friedrich Merz

Germania trebuie să continue să se bazeze pe transportul aerian, a subliniat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, relatează dpa.

„A zbura mai puţin nu este o opţiune pentru Germania ca loc pentru afaceri”, a declarat Merz miercuri la ceremonia care a marcat centenarul companiei aeriene Lufthansa, la Frankfurt.

„Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de tehnologii sustenabile, ecologice. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de costuri reduse şi de o competitivitate mai mare”, a punctat el.

Cancelarul german a menţionat că Lufthansa, pe care a numit-o „importantă din punct de vedere strategic”, a modelat imaginea Germaniei mai mult decât orice altă companie şi i-a mulţumit în mod expres CEO-ului Carsten Spohr pentru faptul că, pentru prima dată, compania şi-a recunoscut pe deplin rolul în timpul erei naziste.

Lufthansa şi pasagerii săi se confruntă în prezent cu greve ale echipajelor de zbor, dar participanţii la ceremonie nu au fost în general afectaţi de protestele care aveau loc afară, notează dpa, citată de Agerpres.

