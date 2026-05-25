Abu Dhabi accelerează investiţiile în turism în ciuda efectelor războiului din Orientul Mijlociu

Abu Dhabi îşi continuă planurile ambiţioase de dezvoltare turistică, în ciuda efectelor războiului cu Iranul şi a atacurilor cu drone şi rachete care au vizat infrastructura din Emiratele Arabe Unite.

Preşedintele Departamentului pentru Cultură şi Turism din Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak, a declarat pentru CNN că emiratele „dublează investiţiile” în ecosistemul turistic.

Anunţul vine după ce Abu Dhabi a confirmat pe 14 mai o investiţie de 1,7 miliarde de dolari într-un centru de experienţe imersive numit Sphere, dezvoltat împreună cu Sphere Entertainment.

Primul astfel de centru a fost inaugurat în Las Vegas în 2023 şi a găzduit concerte ale trupelor U2 şi Phish.

Abu Dhabi a investit masiv în ultimii ani pentru a-şi diversifica economia dincolo de petrol, dezvoltând proiecte culturale şi turistice precum districtul Saadiyat Island, unde funcţionează Louvre Abu Dhabi, iar un muzeu Guggenheim este aproape finalizat, scrie News.ro.

În 2025, Abu Dhabi a primit 26,6 milioane de vizitatori şi 5,9 milioane de turişti cazaţi în hoteluri. Emiratul vrea să ajungă la peste 39 de milioane de vizitatori anual până în 2030.

Totuşi, războiul început după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie a afectat direct regiunea Golfului.

Drone iraniene au vizat infrastructura turistică şi aeroporturi din Emiratele Arabe Unite, iar un atac produs duminica trecută a provocat un incendiu în apropierea unei instalaţii nucleare.

Autorităţile din Abu Dhabi au declarat că nu au existat scurgeri radioactive şi că populaţia nu a fost expusă vreunui risc.

Datele companiei CoStar arată că gradul de ocupare al hotelurilor din Abu Dhabi în perioada Eid al-Fitr din martie a scăzut cu 45% faţă de anul trecut.

Războiul a provocat şi anulări masive de zboruri. Deşi Emiratele Arabe Unite au ridicat complet restricţiile aeriene la începutul lunii mai, multe companii aeriene nu şi-au reluat cursele. Lufthansa şi-a suspendat zborurile către Abu Dhabi până la finalul lunii octombrie.

Al Mubarak susţine însă că turiştii internaţionali încep să revină şi că turismul regional îşi revine rapid.

Compania aeriană Etihad Airways operează în prezent la aproximativ 80% din capacitate.

Experţii din turism spun că percepţia de siguranţă rămâne esenţială pentru recuperarea sectorului şi că Emiratele Arabe Unite vor investi masiv în campanii de promovare pentru a recâştiga încrederea turiştilor.

În paralel, lucrările la marile proiecte turistice continuă. Muzeul Guggenheim din districtul cultural Saadiyat ar urma să fie inaugurat până la sfârşitul acestui an.

În mai 2025, Disney a anunţat şi construirea unui nou parc tematic în Abu Dhabi.

"Suntem gânditori pe termen lung. Orice strategie are obstacole", a declarat Al Mubarak.

