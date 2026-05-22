„Accelerăm ritmul în care distrugem efectivele ruseşti”. Zelenski aşteaptă de la SUA noi propuneri de formate pentru negocieri de pace

Eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului purtat de Rusia în Ucraina ar trebui revigorate, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, precizând că aşteaptă de la SUA noi propuneri privind modul în care urmează să se desfăşoare aceste eforturi diplomatice.

Vorbind în discursul său video de vineri seara, Zelenski a mai spus că situaţia de pe front este favorabilă Ucrainei. El a făcut aceste declaraţii după ce a purtat discuţii în cadrul unei întâlniri prin videoconferinţă cu liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei.

„În acest moment trebuie făcut totul pentru a intensifica eforturile diplomatice”, a declarat Zelenski, potrivit Reuters, preluată de Agerpres. „Aştept, de asemenea, un răspuns din partea americană cu privire la posibile formate şi la calendarul întâlnirilor”.

Volodimir Zelenski a afirmat că evoluţia situaţiei de pe câmpul de luptă „nu este în interesul ocupantului”.

„Continuăm să accelerăm ritmul în care distrugem efectivele ruseşti. Aceasta, împreună cu sancţiunile de toate tipurile, va obliga Rusia să opteze pentru diplomaţie”, a adăugat el.

Câștiguri teritoriale

Preşedintele ucrainean a declarat că i-a informat pe preşedintele francez Emmanuel Macron, pe prim-ministrul britanic Keir Starmer şi pe cancelarul german Friedrich Merz cu privire la evoluţiile de pe front.

Ucraina, potrivit lui, a recâştigat controlul a 590 km2 de teritoriu ocupat de ruşi de la începutul anului.

Potrivit unui comunicat britanic, Zelenski i-a informat pe liderii europeni cu privire la „progresele înregistrate de armata ucraineană în ultimele săptămâni, pe măsură ce aceasta continuă să-şi consolideze apărarea în faţa atacurilor repetate ale forţelor (preşedintelui rus Vladimir) Putin”.

Cei trei lideri „au confirmat că îşi vor dubla sprijinul în lunile următoare” şi au apreciat că „rezistenţa în faţa agresiunii ruse rămâne esenţială pentru securitatea europeană şi globală”.

Editor : B.P.