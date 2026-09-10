Grav accident al unui autocar turistic în Elveția: „sunt mai mulți morți și răniți”

Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite joi în urma unui accident cu un autocar turistic în estul Elveției, a informat poliția locală, citată de TF1info.fr. Accidentul a avut loc între localitățile Susch și Zernez, în cantonul Graubünden, în extremitatea estică a țării.

„Mai multe persoane și-au pierdut viața în accidentul de autocar (...) Alte câteva persoane au fost, de asemenea, rănite”, a anunțat poliția cantonală pe X, fără a oferi mai multe detalii cu privire la circumstanțele accidentului sau la naționalitatea victimelor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile difuzate de mass-media locale arată numeroși salvatori care se agită în jurul autocarului răsturnat pe o parte, sub nivelul carosabilului, precum și elicoptere staționate în apropiere. Poliția a confirmat că „mai multe servicii de salvare” erau la fața locului.

Potrivit presei elvețiene, autobuzul aparține companiei turistice olandeze Oad, care organizează călătorii în toată Europa.

Zernez este poarta de intrare în Parcul Național Elvețian, un vast teritoriu alpin foarte bine conservat, cu o suprafață de aproximativ 170 km², care adăpostește peste 100 km de trasee de drumeție în valea Engadinei.

Editor : Marina Constantinoiu