Cel puțin 10 persoane au murit în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză în provincia Toledo, Spania, accidentul ducând la suspendarea circulației pe ruta feroviară Madrid–Andaluzia. Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a declarat „profund îndurerat” și a anunțat că este în contact permanent cu oficialii responsabili de gestionarea intervenției. Potrivit unor surse guvernamentale citate de El País, o posibilă eroare umană, apărută după o defecțiune a sistemului de semnalizare, este luată în calcul în anchetă.

ACTUALIZARE 11: 29 Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a transmis un mesaj de solidaritate după gravul accident feroviar produs în provincia Toledo, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Șeful guvernului spaniol a anunțat că este în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha.

„Sunt profund îndurerat de gravul accident feroviar din Toledo”, a scris Pedro Sánchez într-o postare pe Facebook.

Premierul spaniol a precizat că autoritățile intervin pentru a acorda ajutor persoanelor afectate de accident și pentru a le asigura siguranța.

„Mă aflu în contact permanent cu ministrul Transporturilor, Oscar Puente, și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez”, a transmis acesta.

Potrivit lui Pedro Sánchez, serviciile de urgență acționează la fața locului, în coordonare cu toate autoritățile implicate, pentru a gestiona situația și a acorda asistență victimelor.

Șeful guvernului de la Madrid a transmis un mesaj de susținere persoanelor afectate de tragedie și familiilor acestora.

„Transmit toată afecțiunea, solidaritatea și sprijinul meu tuturor victimelor și familiilor acestora”, a scris premierul spaniol.

ACTUALIZARE 11:27 „O eroare umană a unui operator al Adif în fața unei defecțiuni a sistemului principal de semnalizare este cauza posibilă a accidentului”, indică surse din cadrul Executivului, citate de El País.

Acest sistem de siguranță este automatizat, dar, în cazul unei defecțiuni, trece în modul manual. De aceea, trenurile s-au oprit, odată cu defectarea sistemului automat de siguranță, iar circulația a fost reluată sub control uman și tocmai aici a apărut eroarea, potrivit primelor analize.

Știrea inițială

„Traficul pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendat în urma unei coliziuni din spate între două trenuri”, a declarat Adif într-un mesaj publicat pe X, potrivit Reuters.

Ziarul spaniol El País a citat martori care au descris numeroși răniți și sosirea echipajelor medicale de urgență la fața locului. Două dintre vagoanele implicate ar fi deraiat și ar fi căzut pe un taluz, adaugă articolul.

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Potrivit ziarului El País, accidentul a avut loc la scurt timp după ora 9 dimineața, ora locală (08:00 GMT), între localitățile Los Yebenes și Urda, din provincia Toledo.

Conform raportului, în accident au fost implicate un tren de mare viteză AVE, care plecase din Madrid cu destinația Sevilla, și un tren Iryo care circula în direcția opusă.

Primarul orașului Urda din apropiere, Manuel Galáns, a declarat pentru postul public de televiziune spaniol TVE că au existat pasageri răniți și că autoritățile de protecție civilă au solicitat primăriei sale să pregătească o sală de sport pentru a oferi asistență pasagerilor.

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TVE relatează că accidentul a avut loc între două trenuri de mare viteză și că unul dintre ele a lovit coada celuilalt.

În ianuarie, 45 de persoane au murit în sudul Spaniei, când un tren a deraiat și a lovit un tren care venea din sens opus.

Editor : Ana Petrescu