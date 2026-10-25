Cel puțin 83 de persoane sunt rănite, dintre care 7 în stare foarte gravă și 23 în stare gravă, în urma unui accident în care un autobuz a intrat în coliziune cu o mașină, la 70 de km nord de orașul spaniol Barcelona. Autocarul cu peste 100 de pasageri a ieșit de pe șosea și a căzut într-o prăpastie, ceea ce a declanșat o operațiune de salvare de urgență.

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Un autocar cu peste 100 de călători s-a prăbușit într-o prăpastie în zona Barcelonei, la 70 de km nord de oraș.

Sunt cel puțin 93 de răniți, dintre care 7 sunt în stare foarte gravă și 23 în stare gravă.

La locul accidentului au ajuns zeci de ambulanțe și sunt 30 de echipaje de pompieri salvatori.

Majoritatea răniților grav au fost duși deja la spitalele din Barcelona și din Girona cu elicopterul.

Poliția spune că, din informațiile de până acum, autocarul s-ar fi ciocnit inițial de un autoturism, a pierdut controlul și a căzut în prăpastia adâncă de cel puțin 20 de metri.

Deocamdată nu sunt informații exacte despre cine sunt răniții, însă se știe că este o cursă regulată care transporta, de obicei, localnici. Este un autobuz care preia călătorii care vin din Barcelona cu trenul, pentru a-i duce apoi în localitățile din jur.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, ora locală.

Din cauza accesului îngreunat în zonă, și în acest moment salvatorii intervin pentru descarcerarea oamenilor care sunt încă în interiorul autobuzului.

Editor : A.C.