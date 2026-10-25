Cel puțin 83 de persoane sunt rănite, dintre care 7 în stare foarte gravă și 23 în stare gravă, în urma unui accident în care un autobuz a intrat în coliziune cu o mașină în apropierea orașului spaniol Barcelona. Autocarul cu peste 100 de pasageri a ieșit de pe șosea și a căzut într-o prăpastie, ceea ce a declanșat o operațiune de salvare de urgență.

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Editor : A.C.