Foto Accident grav în Insulele Canare: un bărbat a murit şi 27 de turişti au fost răniţi după ce un autobuz a căzut într-o râpă

Data publicării:
Accident de autobuz, 10 aprilie 2026, în San Sebastián de La Gomera, Insulele Canare (Spania). Foto: Profimedia Images
Victimele, transportate la spitale din zonă Ancheta este în desfăşurare

Un bărbat a murit, iar alte 27 de persoane au ajuns la spital după ce un autobuz care transporta pasageri britanici s-a prăbuşit în Insulele Canare, au anunţat autorităţile locale, scrie The Guardian.

Accidentul s-a produs vineri, la ora 13:15 (ora locală), când vehiculul a ieşit de pe carosabil şi a căzut într-o râpă pe autostrada GM-2, în apropierea oraşului San Sebastián de La Gomera.

Presa locală a relatat că autobuzul transporta un grup de britanici către o excursie cu barca, iar patru dintre răniţi erau în stare critică.

Oficialii au transmis: „Serviciile medicale de urgenţă au intervenit pentru cei 28 de ocupanţi ai autobuzului – 27 de turişti de naţionalitate britanică şi şoferul.”

„Putem confirma că un bărbat a murit, iar 27 de persoane au fost rănite, cu grade diferite de gravitate, trei dintre ele în stare gravă, şi au fost transferate la Spitalul Nuestra Señora de Guadalupe.”

Victimele, transportate la spitale din zonă

La bord se aflau, potrivit informaţiilor, 25 de adulţi, inclusiv şoferul, şi trei copii.

Cel mai grav rănit pasager a fost transferat la un spital de pe insula vecină Tenerife, iar ceilalţi răniţi sunt trataţi la spitalul din La Gomera.

Fernando Clavijo, preşedintele Insulelor Canare, a declarat: „Urmăresc accidentul unui autobuz semnalat în La Gomera şi activitatea echipelor de intervenţie care acţionează în acest moment. Sprijinul meu se îndreaptă către victime şi familiile acestora.”

Ambasada Marii Britanii la Madrid a transmis: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectaţi de acest incident tragic. Suntem la curent cu situaţia şi suntem pregătiţi să oferim sprijin cetăţenilor britanici. De asemenea, suntem în contact cu autorităţile locale de la faţa locului.”

Ancheta este în desfăşurare

Poliţia spaniolă a deschis o anchetă, însă cauza accidentului nu a fost deocamdată stabilită.

Anul trecut, o femeie a murit şi alte 10 persoane au fost rănite într-un accident rutier produs pe acelaşi drum.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat că gândurile sale se îndreaptă către cei afectaţi de accidentul „tragic” şi că Foreign Office este pregătit să ofere sprijin turiştilor britanici implicaţi şi familiilor acestora.

