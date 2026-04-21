Trei persoane au fost rănite ușor, marți dimineață la Strasbourg, în estul Franței, după ce un tramvai a deraiat la capătul de linie Gare Centrale și a lovit zidul exterior al gării. Circulația pe linia C a fost întreruptă, iar potrivit companiei de transport CTS, vatmanului i s-ar fi făcut rău, scrie publicația Actu Strasbourg.

Accidentul s-a produs la stația Gare Centrale, unde o garnitură a ieșit de pe traiectorie și a urcat pe trotuar, potrivit martorilor.

Video după accident poate fi accesat AICI.

„Nu reușesc să înțeleg ce s-a întâmplat”

„Când am ajuns, mi-am spus: «Ce ciudat, tramvaiul nu este drept»”, povestește Dorothée, care ia tramvaiul în fiecare dimineață pentru a se duce la serviciu.

„Tramvaiul a urcat pe trotuar. În mod normal, între stație și zid sunt aproximativ doi metri pentru ca pasagerii să poată trece. Există, de asemenea, un stâlp mare pentru ca tramvaiul să oprească corect. Nu reușesc să înțeleg ce s-a întâmplat, nici măcar nu știu cum este posibil”, a adăugat femeia care a fost martoră la accident.

„Se pare că șoferul a leșinat”

Compania de transpot CTS a explicat că „se pare că șoferul a leșinat” și a precizat că această informație trebuie „verificată până la capăt”. „Foarte șocat”, șoferul a fost „preluat în îngrijire”.

Potrivit pompierilor, bilanțul indică trei răniți care au fost transportați la spitalul din Hautepierre.

Circulația a fost perturbată

În ceea ce privește traficul, „tramvaiele de pe linia C au capătul de linie la Homme de Fer, și nu mai la Gare Centrale”.

În direcția Neuhof Rodolphe Reuss: Stațiile Gare Centrale și Faubourg de Saverne Les Halles nu sunt au fost funcționale după incident. La fel în direcția Gare Centrale: Stațiile Homme de Fer, Faubourg de Saverne Les Halles și Gare Centrale.

„Traficul va fi reluat după ce trenul accidentat va fi putut fi evacuat”, a mai spus CTS. O operațiune care are loc în cursul zilei de marți.

Editor : Ana Petrescu