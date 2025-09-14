Live TV

Accident pe mare în largul coastelor Mauritaniei. Doi căpitani, spaniol și rus, au fost arestați

Un spaniol şi un rus, căpitani ai uneia dintre cele două ambarcaţiuni implicate într-o coliziune în largul coastei Mauritaniei, în urma căreia cinci persoane au fost date dispărute, au fost plasaţi în arest în oraşul mauritanian Nouadhibou, a făcut cunoscut duminică o sursă apropiată jandarmeriei.

Cinci mauritanieni sunt daţi dispăruţi de vineri în urma unei coliziuni între vasul de pescuit mauritanian „Tafra 3”, care s-a scufundat ulterior, şi o navă gambiană, „Grey Whale”, notează AFP preluată de Agerpres.

Aproximativ 20 de persoane au fost salvate după accident, printre care trei spanioli (doi căpitani şi un mecanic).

Potrivit unei surse din Marina comercială mauritaniană chestionată duminică de AFP, spaniolul şi rusul aflaţi în arest sunt căpitanii navei „Tafra 3”, al cărei proprietar este un armator mauritanian.

Aceste persoane au fost „plasate în arest la Brigada maritimă a portului autonom Nouadhibou” în cadrul anchetei, a precizat pentru AFP o sursă apropiată jandarmeriei din Nouadhibou (vestul Mauritaniei).

Cei doi au fost „reţinuţi în legătură cu cazul celor două ambarcaţiuni care s-au ciocnit vineri în largul coastelor oraşului Nouadhibou”, a adăugat sursa.

Potrivit unui oficial al administraţiei portuare intervievat de AFP, „ei se află în prezent în incinta Brigăzii maritime a portului autonom Nouadhibou”.

