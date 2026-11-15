Accidentele în lanț de pe autostrada Trakia fac a 13-a victimă. Autoritățile bulgare continuă investigațiile

Numărul victimelor celor două accidente majore în lanț de pe autostrada Trakia din Bulgaria a crescut la 13, după ce un bărbat de 42 de ani din Elhovo a decedat în urma rănilor suferite la Spitalul „Devă Maria” din Burgas, a relatat Nova TV, citată de Novinite.

Cele două accidente separate au avut loc în dimineața zilei de 10 noiembrie, între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile, implicând un total de 86 de vehicule care circulau în direcții opuse. 63 de vehicule au fost prinse în coliziune pe benzile de circulație spre Burgas, în timp ce alte 23 au fost implicate în accidentul în lanț care se îndrepta spre Sofia.

Autoritățile au primit primul apel de urgență la scurt timp după ora 7 dimineața. Ministerul de Interne a declarat că primul accident s-a produs pe sensul de mers spre Burgas, după ce un camion a blocat calea unui autobuz de pasageri. Un al doilea camion care transporta cereale a lovit apoi autobuzul, urmat de un autoturism, declanșând o serie de coliziuni în lanț în care au fost implicate mai multe vehicule.

Ulterior, a avut loc un alt carambol pe benzile de circulație spre Sofia. Informațiile preliminare sugerează că unii șoferi ar fi putut fi distrași de accidentul major care se desfășura pe partea opusă a autostrăzii.

Citește și: Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor

Ceața densă, principalul factor care a provocat accidentele

Ministerul de Interne a identificat apariția bruscă a unei ceți dense drept principalul factor care a dus la producerea accidentelor. Martorii au declarat că vizibilitatea a fost inițial cuprinsă între 70 și 80 de metri, înainte de a se reduce dramatic la aproximativ 10 metri.

Secretarul-șef al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, a declarat că concluziile preliminare indică faptul că toate victimele decedate au fost găsite pe carosabilul care duce spre Burgas.

El a îndemnat șoferii să-și adapteze viteza și distanța pe care o mențin față de celelalte vehicule la condițiile meteorologice existente, în special atunci când drumurile sunt ude și vizibilitatea este extrem de redusă.

Zeci de persoane au fost transportate la spital

Imediat după ce autoritățile au primit alerta, a fost declanșată o operațiune de intervenție de urgență la scară largă. La operațiune au participat ofițeri de poliție din direcția regională Yambol și din departamentele învecinate, alături de 15 autospeciale de pompieri, sute de polițiști, echipe de salvare și ambulanțe.

Răniții au fost transportați la spitalele din Yambol, Sliven și Burgas. Potrivit Ministerului Sănătății, până la data de 10 noiembrie, 51 de persoane fuseseră internate în spital, dintre care 13 cu leziuni grave.

Autostrada a fost închisă în ambele sensuri în urma accidentelor, traficul fiind redirecționat pe drumuri alternative. La intervenția de la fața locului au participat polițiști, pompieri, personal medical de urgență și unități militare.

Ancheta, preluată de Serviciul Național de Investigații

Serviciul Național de Investigații a preluat conducerea anchetei, având în vedere gravitatea excepțională a accidentelor. Au fost deschise două anchete preliminare, corespunzătoare accidentelor produse pe cele două sensuri de circulație opuse.

O echipă formată din 10 anchetatori lucrează la acest caz. Anchetatorii au efectuat inspecții repetate la locul accidentelor, inclusiv o examinare cu ajutorul unei drone, iar pentru victime și pentru răniți au fost dispuse expertize medico-legale.

De asemenea, este planificată o expertiză tehnică a vehiculelor pentru a stabili modul în care au avut loc coliziunile, ordinea în care s-au produs impacturile și factorii care au provocat accidentele. Anchetatorii colectează și examinează probele, luând în considerare toate explicațiile posibile pentru această tragedie.

Consiliul de Miniștri a declarat ziua de 11 noiembrie zi națională de doliu în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în aceste accidente.

Editor : A.P.