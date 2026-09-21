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„Acest nou atac este nejustificabil și inacceptabil”. Franța amenință cu măsuri după ce Iranul a închis un centru francez la Teheran

Data publicării:
Invited guests arrive for a state dinner at the Elysee FA, Paris, France - 28 May 2026
Jean-Noel Barrot Foto: Profimedia
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Din articol
Iranul invocă motive de securitate națională Tensiuni după mesajul ministrului francez de Externe 

Franța îl va convoca pe ambasadorul Iranului și anunță că va lua „măsurile adecvate”, după ce autoritățile de la Teheran au închis un centru de limbă franceză afiliat ambasadei. Parisul califică acțiunea drept „nejustificabilă și inacceptabilă”.

„Acest nou atac împotriva prezenței culturale a Franței în Iran, după agresiunea asupra a doi membri ai personalului Ambasadei Franței în luna iulie, este nejustificabil și inacceptabil”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe, Pascal Confavreux, citat de Reuters.

Relațiile dintre cele două țări sunt tensionate de ani de zile, în principal din cauza programului nuclear al Iranului și a detenției mai multor cetățeni francezi de către autoritățile de la Teheran.

Relațiile se îmbunătățiseră după eliberarea acestora și după ce Parisul s-a distanțat de războiul Statelor Unite împotriva Iranului. Situația s-a deteriorat însă din nou în timpul verii, după ce doi diplomați francezi au fost arestați și ulterior expulzați. Franța a răspuns printr-o măsură similară.

Agenția de presă iraniană semi-oficială Tasnim a relatat duminică, anterior anunțului Parisului, că autoritățile au închis centrul de limbă franceză în urma unei decizii judiciare emise de Parchetul din Teheran.

Iranul invocă motive de securitate națională

Potrivit autorităților iraniene, centrul ar fi funcționat ani la rând sub acoperirea activităților de predare a limbilor străine, în pofida avertismentelor repetate privind necesitatea obținerii unei autorizații.

Autoritățile de la Teheran au acuzat centrul de activități îndreptate împotriva culturii iraniene și a securității naționale, inclusiv de identificarea unor persoane și crearea unor rețele, precum și de facilitarea plecării din țară a iranienilor cu înaltă calificare.

Franța a respins anterior astfel de acuzații și a susținut că, în ultimele luni, s-a conturat un tipar de intimidare, în contextul în care Parisul a încercat să își intensifice sprijinul pentru societatea civilă iraniană și contactele cu aceasta, după reprimarea protestelor de la începutul acestui an.

Tensiuni după mesajul ministrului francez de Externe 

Diplomați citați de Reuters au declarat că autoritățile iraniene au fost deranjate și de o postare recentă pe rețelele sociale a ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot, publicată cu ocazia împlinirii a patru ani de la moartea Mahsei Amini. Moartea tinerei a declanșat proteste în întreaga țară.

Într-un răspuns transmis vineri, ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a calificat mesajul drept „lacrimi de crocodil” și a acuzat Parisul de uciderea a 1,5 milioane de algerieni în timpul războiului pentru independență.

„Tăcerea voastră atunci când SUA ne-au masacrat elevii a spus totul”, a declarat Araqchi, făcând referire la un atac produs în Iran, despre care Teheranul consideră că Statele Unite sunt responsabile.

Jean-Noël Barrot și Abbas Araqchi urmează să se întâlnească marți, în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali de la Organizația Națiunilor Unite.

Editor : Ș.A.

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