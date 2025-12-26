Live TV

Video Acest oraș a dat naștere unui colind clasic de Crăciun. Acum Rusia l-a distrus

Data publicării:
Kremlin claims Russian forces capture two cities in eastern Ukraine
Pokrovsk, Ucraina. Foto: Profimedia
Din articol
Simbolistică puternică Un erou care a înfruntat Rusia prin muzică Istoria se repetă

Pentru ucraineni, orașul Pokrovsk din estul țării, distrus de război, unde trupele sunt angajate în lupte cu rușii în această perioadă de Crăciun, evocă asocieri cu una dintre cele mai durabile moșteniri culturale ale țării lor: „Colindul clopoțeilor”.

Publicul occidental poate cunoaște melodia obsedantă și repetată din filmul hollywoodian „Home Alone” și din serialul TV „Ted Lasso”, dar pentru ucraineni există rezonanțe mai profunde și mai politice în această iarnă, deoarece Pokrovsk este strâns legat de compozitorul colindului, Mikola Leontovici.

Simbolistică puternică

Leontovici nu a compus colindul în Pokrovsk, așa cum se crede adesea, însă orașul a avut un rol crucial în dezvoltarea atât a muzicii sale, cât și a patriotismului politic ucrainean, care a dus la persecuția sa de către ruși și, în final, la asasinarea sa de către agenți sovietici, în 1921, scrie Politico.

Leontovici a trăit în Pokrovsk în primul deceniu al secolului 20, unde a predat la o școală de muzică și a condus un cor al muncitorilor de la calea ferată. Acolo s-a inspirat din tradițiile folclorice ucrainene, iar ulterior avea să-și bazeze „Colindul clopoțeilor” pe un cântec tradițional sezonier numit „Șcedrik”, motiv pentru care Pokrovsk este considerat orașul natal al melodiei „Șcedrik”.
 
„Leontovici a venit în Pokrovsk doar cu o geantă în spate, dar acolo s-a dezvoltat drept compozitor și a atras atenția jandarmilor, după ce a luptat pentru drepturile muncitorilor. A cântat chiar și „Marseillaise” împreună cu corul local pe care îl conducea”, a spus Larisa Semenko, autoarea cărții „Our Silent Genius, Leontovych”, „Geniul nostru tăcut, Leontovici”.
Semenko a subliniat că dimensiunea politică ucraineană a colindului nu este deloc recentă.

„Acesta nu a fost niciodată doar un colind de Crăciun, ci un mesaj cultural ucrainean pentru lume, o carte de vizită a spiritualității adânc înrădăcinate a națiunii și a rezilienței sale în fața amenințărilor. Aceeași amenințare împotriva căreia luptăm și astăzi”, a spus ea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un erou care a înfruntat Rusia prin muzică

Leontovici este văzut ca un erou care a înfruntat Rusia prin muzică, în urmă cu un secol, așa cum astăzi ucrainenii își apără identitatea națională cu arme, obuze și drone.

După premiera versiunii sale a „Șcedrik” în Kiev, în 1916, cântecul a fost remarcat de liderii Republicii Naționale Ucrainene, prima încercare a Ucrainei de a se desprinde de Moscova, după Primul Război Mondial. În 1919, guvernul a trimis un cor național într-un turneu european cu melodiile lui Leontovici, pentru a promova recunoașterea Republicii Naționale Ucrainene.

Deși statul ucrainean nu a fost recunoscut oficial la nivel global, „Șcedrik” a devenit un succes cultural internațional. „Chiar înainte de a fi tradus, a fost un hit în Paris, Praga și în toată Europa. Regii și prinții au fost fascinați să descopere că o cultură atât de veche și bogată exista pe continentul lor”, a spus Semenko.

Înainte de turneu, corul a fost evacuat în vestul Ucrainei, după ce bolșevicii au ocupat Kievul. După succesul european, corul, sub numele „Corul Național Ucrainean”, a adus melodia în Canada și Statele Unite, în 1922.

„Șcedrik, care era cerut mereu ca bis, a ajutat ucrainenii să-și declare națiunea în fața lumii”, a spus Anatolii Paladiciuk, cercetător și autor al proiectului „Notele din Kamianeț și aripile lui Șcedrik”.

În 1936, compozitorul american Peter J. Wilhousky a scris versurile în limba engleză, transformând „Șcedrik” în „Colindul clopoțeilor”, pentru un spectacol radio la NBC.

Leontovici nu a mai trăit să vadă acest succes. În ianuarie 1921, serviciul secret sovietic l-a ucis în casa părinților săi din regiunea Vinniția, sub pretextul unei operațiuni împotriva bandiților. Adevărul a fost aflat de ucraineni abia după deschiderea arhivelor sovietice, în anii 1990.

„Așa cum se întâmplă astăzi în teritoriile ocupate, autoritățile ruse au văzut cultura ucraineană ca pe o amenințare. A fost începutul terorii împotriva luptătorilor pentru libertate, politicienilor și educatorilor ucraineni. Leontovici a fost doar unul dintre mulții uciși”, a spus Semenko.

Istoria se repetă

La aproape 105 ani după moartea lui Leontovici, Rusia încearcă din nou să suprime identitatea națională ucraineană.

Luptele pentru Pokrovsk durează de peste 18 luni, iar Moscova susține acum că orașul a fost ocupat. Armata ucraineană afirmă însă că trupele sale au revenit în anumite părți ale orașului, după retragerea din noiembrie, și că grupuri mici de soldați ruși intră doar pentru a face fotografii propagandistice cu steaguri, fără a controla complet ruinele.

„Operațiunile noastre active în zona aglomerării Pokrovsko-Mirnohrad continuă. În ultimele săptămâni, am reușit să recâștigăm controlul a aproximativ 16 kilometri pătrați, în partea de nord a orașului”, a spus comandantul armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskii, într-o postare pe Telegram.

Sîrskii a promis că Ucraina va continua să lupte pentru Pokrovsk și își va întări forțele din orașul distrus, împotriva sutelor de mii de soldați ai Kremlinului.

Istoricul american Timothy Snyder, expert în istoria Ucrainei, a evidențiat legătura dintre colonialismul rus de acum un secol și ofensiva actuală a președintelui Vladimir Putin.

„Cultura ucraineană are un impact uriaș în lume, dar conștientizarea noastră este minimă. Asasinarea lui Leontovici și transformarea melodiei Șcedrik reprezintă doar un mic exemplu al acestei istorii coloniale, care continuă în timpul invaziei actuale a Rusiei în Ucraina”, a spus Snyder într-o postare pe Substack, pe 14 decembrie.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
1
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Parada militară la Moscova
3
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DC: Estonian FM Tsahkna’s hold a Ukraine war and Russian aggression discussion
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră”
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO
sistem rus
„Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk
ana
Tânără din Ucraina: „Avem speranța ca războiul să termine cât de curând posibil. Aș vrea să fie pace și liniște”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna...
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Carambol cu 11 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești...
transportoare Piranha 5 Armata Română
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu...
grafic economie bani
2026, anul de „calibrare” pentru 2027. Ministrul Economiei, despre...
Ultimele știri
Momentul în care dronele ucrainene distrug un lansator S-300V și alte sisteme importante în Crimeea ocupată
Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi
Două persoane, ucise în nordul Israelului. Ministrul Apărării a ordonat un atac împotriva satului de unde e originar atacatorul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Monica Roșu. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta mare gimnastă la 20 de ani de la retragere
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Motivul pentru care directorul general al TAROM, care și-a dat demisia de Crăciun, a fost amendat de...
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
”Ciocanul” de 2,11 metri, gata să se întoarcă în țară și să meargă la război, dacă Rusia va trece de Ucraina...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...