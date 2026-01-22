Live TV

Video Acoperișul unui centru comercial din Siberia s-a prăbușit: un mort și doi răniți

Acoperișul prăbușit al centrului comercial din Siberia. Foto captură video
Acoperișul prăbușit al centrului comercial din Siberia. Foto: captură video
„Ceva a început să cadă de pe acoperiș” Siguranța clădirilor sub lupă

Prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Siberia s-a soldat cu un nort și doi răniți, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acumularea de zăpadă a provocat incidentul. Echipele de salvare din orașul siberian Novosibirsk au finalizat operațiunile de căutare și recuperare după ce o parte a centrului comercial local s-a prăbușit miercuri după-amiază, scrie TVPWorld.

Trei persoane au fost scoase de sub dărâmături în timpul operațiunii. Una dintre victime, care se crede că a fost prinsă sub dărâmături mai mult de trei ore, a murit în ambulanță, în drum spre spital.

Una dintre persoanele rănite a fost externată, în timp ce cealaltă rămâne internată în spital cu leziuni moderate și se află în stare stabilă, a relatat publicația locală NSK.

Serviciile de urgență au declarat că nu se crede că mai sunt victime blocate sub dărâmături, deși echipajele continuă să intervină la fața locului.

„Ceva a început să cadă de pe acoperiș”

Acoperișul clădirii, care găzduia un supermarket și mai multe magazine, s-a prăbușit în timp ce clienții și angajații se aflau încă înăuntru. „S-a auzit un zgomot de sus. La început, era de neînțeles, apoi ceva a început să cadă de pe acoperiș”, a declarat un cumpărător pentru agenția de știri rusă NGS.

„Totul a durat aproximativ zece secunde, apoi s-a făcut liniște. Am început să ieșim încet, trecând deja peste moloz”, a adăugat el. „Mulți oameni au rămas acolo. Au transportat o persoană [...] la ambulanță”, a spus un alt martor ocular.

Siguranța clădirilor sub lupă

Autoritățile investighează în prezent dacă structura respecta standardele de siguranță și dacă zăpada acumulată a contribuit la prăbușire.

Autoritățile din Novosibirsk l-au reținut și pe proprietarul imobilului, sub acuzația de punere în pericol a vieții și sănătății consumatorilor.

Potrivit NSK, centrul comercial a fost construit fără autorizațiile necesare. În 2017, primăria din Novosibirsk a intentat un proces pentru demolarea acestuia, dar dezvoltatorul a depus o cerere reconvențională, iar instanța a recunoscut în cele din urmă dreptul de proprietate asupra clădirii, permițându-i să rămână în uz.

