Prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Siberia s-a soldat cu un nort și doi răniți, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acumularea de zăpadă a provocat incidentul. Echipele de salvare din orașul siberian Novosibirsk au finalizat operațiunile de căutare și recuperare după ce o parte a centrului comercial local s-a prăbușit miercuri după-amiază, scrie TVPWorld.

Trei persoane au fost scoase de sub dărâmături în timpul operațiunii. Una dintre victime, care se crede că a fost prinsă sub dărâmături mai mult de trei ore, a murit în ambulanță, în drum spre spital.

Una dintre persoanele rănite a fost externată, în timp ce cealaltă rămâne internată în spital cu leziuni moderate și se află în stare stabilă, a relatat publicația locală NSK.

Serviciile de urgență au declarat că nu se crede că mai sunt victime blocate sub dărâmături, deși echipajele continuă să intervină la fața locului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ceva a început să cadă de pe acoperiș”

Acoperișul clădirii, care găzduia un supermarket și mai multe magazine, s-a prăbușit în timp ce clienții și angajații se aflau încă înăuntru. „S-a auzit un zgomot de sus. La început, era de neînțeles, apoi ceva a început să cadă de pe acoperiș”, a declarat un cumpărător pentru agenția de știri rusă NGS.

„Totul a durat aproximativ zece secunde, apoi s-a făcut liniște. Am început să ieșim încet, trecând deja peste moloz”, a adăugat el. „Mulți oameni au rămas acolo. Au transportat o persoană [...] la ambulanță”, a spus un alt martor ocular.

Siguranța clădirilor sub lupă

Autoritățile investighează în prezent dacă structura respecta standardele de siguranță și dacă zăpada acumulată a contribuit la prăbușire.

Autoritățile din Novosibirsk l-au reținut și pe proprietarul imobilului, sub acuzația de punere în pericol a vieții și sănătății consumatorilor.

Potrivit NSK, centrul comercial a fost construit fără autorizațiile necesare. În 2017, primăria din Novosibirsk a intentat un proces pentru demolarea acestuia, dar dezvoltatorul a depus o cerere reconvențională, iar instanța a recunoscut în cele din urmă dreptul de proprietate asupra clădirii, permițându-i să rămână în uz.

Editor : M.C