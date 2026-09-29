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„Acord istoric”: Grecia va restitui Bulgariei rămăşiţele ţarului Samuil

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Tar Samuil statue, Sofia, Bulgaria
Grecia va restitui Bulgariei rămăşiţele ţarului Samuil. Foto: Profimedia
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Grecia va restitui Bulgariei rămăşiţele ţarului Samuil, a anunţat prim-ministrul Rumen Radev, marţi, în deschiderea şedinţei săptămânale a Guvernului de la Sofia.

„Am ajuns la un acord istoric privind restituirea rămăşiţelor ţarului Samuil”, a declarat el, adăugând că acordul este rezultatul unor discuţii intense purtate între reprezentanţii celor două ţări, scrie Agerpres.

Rumen Radev i-a îndemnat pe bulgari să participe, pe 3 octombrie, la un eveniment în Piaţa Battenberg din centrul Sofiei, ce va fi organizat cu ocazia sosirii în ţară a rămăşiţelor ţarului, şi "pentru a-i aduce un omagiu unui mare conducător bulgar".

În dimineaţa aceleiaşi zile, el se va afla la Muzeul Culturii Bizantine din Salonic, unde, în cadrul unei ceremonii găzduite de prim-ministrul Greciei, rămăşiţele ţarului Samuil vor fi predate în mod oficial statului bulgar. Acestea vor fi transportate pe calea aerului la Sofia cu o aeronavă Spartan şi vor fi depuse într-un sarcofag în Biserica Sfânta Sofia, locul în care, în copilărie, cel care urma să devină ţarul Bulgariei a primit botezul creştin.

Rămăşiţe provenind din alte două sarcofage vor predate şi ele Bulgariei. Se presupune că acestea aparţin ţarului Gavril Radomir şi altor membri ai familiei regale.

În cadrul reuniunii de marţi, Guvernul de la Sofia va aproba textul unui acord între Bulgaria şi Grecia, care îl autorizează pe ministrul bulgar al Culturii să îl semneze alături de omologul său grec.

Acordul prevede transferul reciproc al unor artefacte istorice, în vederea în păstrării lor în siguranţă, precum şi al unor obiecte şi relicve religioase şi culturale, a precizat Rumen Radev.

Eforturile statului bulgar de a recupera rămăşiţele ţarului Samuil datează din 1965, când un arheolog grec de renume mondial, prof. Nikolaos Moutsopoulos, le-a descoperit în timpul săpăturilor efectuate la bazilica construită de Samuil pe insula Sfântul Ahile din lacul Micul Prespa, unde ţarul îşi avea reşedinţa de vară, a declarat prim-ministrul bulgar.

El a subliniat că, timp de şase decenii, statul bulgar nu şi-a oprit nicio clipă eforturile pentru a recupera rămăşiţele ţarului Samuil.

"Am avut onoarea istorică de a realiza acest lucru şi doresc să-mi exprim profunda recunoştinţă faţă de prim-ministrul Greciei, ţară prietenă, Kyriakos Mitsotakis, pentru viziunea sa de om de stat, curajul politic şi hotărârea de a încheia împreună acest acord, care consolidează şi mai mult legăturile dintre cele două ţări ale noastre", a spus Rumen Radev.

El a subliniat că, astăzi, memoria ţarului Samuil uneşte cele două ţări, în loc să le dezbine, în timp ce apartenenţa comună la UE ajută fiecare ţară să înţeleagă mai bine sensibilităţile celeilalte.

Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii.

Editor : A.P.

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