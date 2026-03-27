Acord semnat de Ucraina cu Arabia Saudită privind dezvoltarea de componente pentru apărarea aeriană împotriva dronelor

Drone kamikaze Shahed.
Drone kamikaze Shahed. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ucraina şi Arabia Saudită au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării care pune bazele unor viitoare contracte, cooperări tehnologice şi investiţii, a anunţat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

„Suntem pregătiţi să ne împărtăşim expertiza şi sistemele cu Arabia Saudită şi să colaborăm pentru a consolida apărarea vieţilor”, a subliniat Zelenski în aplicaţia Telegram, menţionând că acordul-cadru a fost semnat înaintea unei întâlniri cu prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, notează Agerpres.

„Arabia Saudită are, de asemenea, capabilităţi care sunt de interes pentru Ucraina, iar această cooperare poate fi reciproc avantajoasă”, a adăugat el, fără a da detalii.

Un înalt responsabil a indicat pentru AFP că scopul acordului este ca Ucraina să ajute Arabia Saudită să dezvolte toate componentele necesare de apărare aeriană care îi lipsesc în prezent pentru „a contracara (dronele de concepţie iraniană) Shahed şi alte drone”.

În cursul vizitei sale neanunţate în Golf, Zelenski speră să consolideze sprijinul pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei, aflat acum în al cincilea an, în contextul în care războiul din Iran a ridicat incertitudini cu privire la asistenţa din partea Washingtonului. El a declarat că Ucraina doreşte bani şi tehnologie în schimbul furnizării de asistenţă militară ţărilor din regiune, menţionează Reuters.AGERPRES/(AS - redactor: Mihaela Toth)

Editor : B.E.

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
“Nebuni de oameni!” Florin Tănase, mesaj în direct pentru MM Stoica despre așa-zisul scandal din vestiarul...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
MM Stoica dă de pământ cu Andrei Rațiu: “Are numai zidanisme-n el!” Managerul FCSB, furios pe apatia...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Ce rol are cifra 6 de pe tastatura bancomatului. Salvează timp dacă o apeşi când scoţi bani
Digi FM
Țara europeană unde criza a lovit puternic, dar salariul minim crește a șasea oară din 2022 încoace
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după ce mesajul piesei ei de la Eurovision 2026 a fost considerat "periculos": "Lumea...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
Digi FM
Lady Gaga împlinește 40 de ani. Top 10 apariții extravagante pe care nimeni nu le poate uita 
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”