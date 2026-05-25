„Acordul cu Iranul este în curs de elaborare”, spune Marco Rubio. Washingtonul „lucrează separat la problema Libanului”

Secretarul american de Stat Marco Rubio afirmă că un acord cu Iranul este încă posibil, subliniind, totodată, că Israelul își păstrează dreptul de a se apăra în cadrul oricărui potențial acord. El a adăugat că Washingtonul „lucrează separat la problema Libanului”, iar milițiile șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah reprezintă problema, relatează Al Jazeera.

Secretarul de stat al SUA spune că există o propunere „destul de solidă” pe masă în ceea ce privește „capacitatea Iranului de a deschide” Strâmtoarea Ormuz și de a „intra într-o negociere foarte reală, semnificativă și limitată în timp cu privire la chestiunile nucleare”.

„Și, sperăm, vom reuși. Are mult sprijin în Golf. Are mult sprijin la nivel global. Fiecare țară cu care am discutat înțelege că nu este doar foarte rezonabil, ci este ceea ce trebuie făcut pentru lume”, a spus el.

Vorbind cu reporterii în timpul vizitei sale în India, Rubio a reiterat că Trump nu se grăbește să ajungă la un acord. „Președintele nu va încheia un acord prost, așa că să vedem ce se întâmplă. Vom acorda diplomației toate șansele de reușită înainte de a explora alternativele.”

Rubio spune că Trump „nu va încheia un acord prost”

Întrebat care este motivul întârzierii încheierii unui acord, secretarul de Stat american a răspuns: „Este doar răspunsul” din partea Iranului.

„Trebuie să așteptăm un răspuns, iar sistemul iranian are nevoie de ceva mai mult timp pentru a răspunde”, a declarat Rubio reporterilor.

„Președintele nu va încheia un acord nefavorabil – pur și simplu nu o va face”, a adăugat el. „Fie vom avea un acord bun, fie va trebui să abordăm problema într-un alt mod. Am prefera să avem un acord bun”, a spus Rubio.

Întrebat dacă Libanul va face parte din vreun acord, secretarul de stat al SUA a declarat reporterilor că Washingtonul „lucrează separat la problema Libanului”. El a spus că Israelul și guvernul libanez nu reprezintă problema. „Problema este Hezbollah”, a spus Rubio, acuzând gruparea că „victimizează poporul libanez”.

Rubio a adăugat că „Israelul are întotdeauna dreptul să se apere... Așadar, dacă Hezbollah va lansa rachete sau lansează rachete asupra lor, Israelul are tot dreptul să răspundă la asta sau să împiedice acest lucru. Asta a fost întotdeauna de la sine înțeles.”

Rubio promite sprijin pentru guvernul libanez

Rubio a acuzat Hezbollah că desfășoară o „campanie deliberată de destabilizare a țării”, în timp ce gruparea armată continuă să se confrunte cu trupele israeliene care ocupă teritoriul din sudul Libanului.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a îndemnat duminică guvernul libanez să „revină asupra deciziilor pe care le-a luat pentru a incrimina rezistența”. El a condamnat, de asemenea, eșecul guvernului de a respinge recentele sancțiuni americane împotriva oficialilor care au legături cu gruparea.

Rubio și-a exprimat sprijinul pentru guvernul libanez și eforturile acestuia „de a asigura redresarea, reconstrucția, asistența internațională și un viitor stabil pentru cetățenii săi, cu sprijinul deplin al Statelor Unite”.

Hezbollah, „în schimb, încearcă în mod activ să tragă Libanul înapoi în haos și distrugere”, a spus el.

Administrația Trump a mediat negocierile de pace dintre Israel și guvernul libanez, pe care Hezbollah le-a respins în repetate rânduri. Armata israeliană a continuat, de asemenea, să efectueze atacuri mortale în toată țara, în ciuda unui pretins „armistițiu” încheiat luna trecută.

Duminică, Rubio declarase că nu este posibil să se încheie un acord privind programul nuclear iranian în "72 de ore", în timp ce americanii şi iranienii spun că finalizează un acord pentru a pune capăt războiului.



„Negocierile cu privire la programul nuclear sunt chestiuni extrem de tehnice. Nu se poate rezolva o problemă nucleară în 72 de ore, pe colţul unei mese”, a declarat Rubio pentru New York Times la New Delhi.

Editor : M.C