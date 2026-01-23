Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, preşedintele Donald Trump a continuat să ofere detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informaţii vor fi disponibile în două săptămâni, relatează CNN, preluat de News.ro.

Termenul de două săptămâni, devenit deja familiar, a fost anunţat în momentul în care preşedintele a fost întrebat la bordul Air Force One dacă acordul va include proprietatea SUA asupra insulei arctice, care fusese obiectivul lui Trump.

Trump a spus că SUA vor putea face „ceea ce vor” când a fost întrebat dacă acordul va permite SUA să controleze teritoriul Groenlandei.

Când a fost întrebat dacă acordul va include noi zone de suveranitate americană - o idee care a fost lansată în urma anunţului preşedintelui cu privire la convenirea unui acord-cadru - Trump a oferit un răspuns vag. „Avem multe lucruri grozave în acord”, a spus el, adăugând că acesta va fi de bun augur şi pentru Europa, iar NATO va fi puternic implicată.

„Vom avea ceva în două săptămâni”, a spus el. „Există un spirit pozitiv pentru a realiza ceva”, a asigurat şeful Casei Albe.

El a spus că acordul va fi „mult mai generos” decât acordurile existente care stipulează prezenţa SUA în Groenlanda.

Întrebat despre mai multe detalii cu privire la acordul privind Groenlanda, el a afirmat că acesta va fi valabil „pe termen nelimitat” şi că SUA ar putea „face orice doresc” acolo din punct de vedere militar. „Se negociază şi vom vedea ce se va întâmpla”, a adăugat el.

„Vom colabora cu toţii” cu NATO, deoarece alianţa „va fi implicată alături de noi”, a spus el. Trump a ţinut să precizeze că SUA nu vor trebui să plătească nimic, cu excepţia sistemului de rachete pentru scutul antirachetă Golden Dome (Domul de Aur).

„Cred că tuturor le place”, a spus Trump, întrebat dacă Danemarca este de acord cu această idee.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a afirmat joi într-o conferinţă de presă în capitala Nuuk că nu ştie ce prevede acordul la care au ajuns miercuri preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind ţara sa, componentă a Regatului Danemarcii, transmite AFP.



"Nimeni altcineva în afară de Groenlanda şi Danemarca nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi Regatul Danemarcii", a insistat el, adăugând că suveranitatea şi integritatea teritorială a insulei sunt "linia noastră roşie".

