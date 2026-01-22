Live TV

Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (New York Times)

Acordul avut în vedere de Donald Trump cu privire la Groenlanda ar putea viza doar porţiuni mici de teritoriu, unde Statele Unite ar fi autorizate să înfiinţeze baze militare, potrivit mai multor oficiali de rang înalt ai NATO, citaţi sub acoperirea anonimatului de The New York Times (NYT) . Această idee, adusă în discuţie în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic.

La câteva ore după discursul său de miercuri de la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, preşedintele Donald Trump a anunţat că a ajuns la un acord-cadru cu şeful NATO cu privire la viitorul Groenlandei.

Preşedintele Trump a spus că renunţă la ameninţările cu impunerea de tarife, pe care le-a emis în efortul de a asigura proprietatea americană asupra Groenlandei, şi a precizat că a ajuns la un acord-cadru cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, cu privire la viitorul teritoriului arctic semiautonom, aflat sub suveranitatea Danemarcei.
Trump a scris miercuri seara pe Truth Social că el şi Rutte au convenit „cadrul unui acord viitor cu privire la Groenlanda şi, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluţie, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii şi pentru toate ţările NATO”, a menţionat Trump.

Anunţul a fost făcut după o reuniune a NATO care a avut loc miercuri şi în cadrul căreia ofiţeri militari de rang înalt din statele membre ale alianţei au discutat despre un compromis prin care Danemarca ar acorda Statelor Unite suveranitatea asupra unor mici porţiuni de teritoriu din Groenlanda, unde Statele Unite ar putea construi baze militare, potrivit a trei înalţi oficiali familiarizaţi cu discuţiile, citaţi de NYT.

Oficialii au spus că ideea este una pe care şi Mark Rutte o urmărea. Doi dintre oficialii care au participat la reuniune au comparat-o cu bazele Regatului Unit din Cipru, care sunt considerate teritoriu britanic. Oficialii nu ştiau însă dacă ideea face parte din cadrul anunţat de Trump.

Solicitat să comenteze acordul şi conţinutul acestuia, NATO a declarat într-un comunicat că „negocierile dintre Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite vor continua cu scopul de a se asigura că Rusia şi China nu vor câştiga niciodată un punct de sprijin – economic sau militar – în Groenlanda”.

Nici Trump nu a dat imediat detalii despre acest cadru şi, atrage atenţia NYT, nu a spus că Statele Unite vor deţine Groenlanda, chiar şi atunci când a fost întrebat direct despre proprietate de către un reporter la Davos, la scurt timp după ce a postat anunţul său. Nici Mark Rutte şi liderii Danemarcei nu au dat detalii. Biroul prim-ministrului danez nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

 

