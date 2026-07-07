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Acorduri de cooperare în domeniul dronelor militare, semnate de Ucraina cu mai multe țări europene

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Un operator ține în brațe o dronă de atac aerian reutilizabilă, numită „Punisher”, fabricată de compania ucraineană UA Dynamics, în timpul unui test desfășurat în regiunea Kievului pe 11 august 2023 Foto: Profimedia
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Ucraina a anunţat marţi semnarea unor acorduri de cooperare în domeniul dronelor militare cu mai multe ţări europene, după lansarea unui mecanism care le permite partenerilor săi să cumpere arme şi tehnologii ucrainene, transmite AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că a încheiat acorduri cu Danemarca, Ţările de Jos, Estonia şi că se pregăteşte să facă acelaşi lucru cu Germania, Finlanda, Norvegia şi Canada.

Conform mecanismului anunţat de Kiev la începutul lunii iulie, ţările cu care Ucraina a încheiat acorduri vor avea „posibilitatea de a cumpăra arme şi tehnologii ucrainene şi de a lucra direct cu producătorii ucraineni”, scrie Agerpres.

Pentru a lupta împotriva invaziei ruse, Ucraina depinde de aliaţii săi occidentali pentru furnizarea multor categorii de armamente, dar şi-a dezvoltat şi propriile tehnologii în anumite domenii, în special în ceea ce priveşte dronele şi lupta antidrone.

Ministrul apărării Mihailo Fedorov avertizase că exportul de armamente va fi posibil doar dacă „aprovizionarea armatei ucrainene” este „garantată”.

Marţi, Procuratura ucraineană a anunţat, la rândul său, că investighează delapidări de fonduri în valoare de 7 miliarde de grivne (aproximativ 137 de milioane de euro) în cadrul furnizării de drone către forţele armate ucrainene.

„Ancheta examinează ipoteza conform căreia costul dronelor ar fi fost umflat în mod artificial” de către companiile care au câştigat contractul cu Ministerul Apărării, a explicat această structură.

Poliţia a percheziţionat sediile mai multor companii şi a descoperit „sume importante de bani în numerar”, dar nicio persoană nu a fost arestată până în prezent, conform aceleiaşi surse.

Potrivit datelor institutului german Kiel, Ucraina a primit peste 214 miliarde de euro sub formă de ajutor din partea ţărilor europene şi peste 115 miliarde de euro din partea Statelor Unite începând din 2022.

Editor : B.E.

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