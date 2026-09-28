Act comandat din străinătate - pista investigată după arestarea a cinci bărbați în apropierea unei baze SUA din Anglia

Cinci bărbați au fost arestați duminică în apropierea bazei RAF Fairford, utilizată de armata americană, fiind bănuiți că ar fi pregătit un act terorist. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă ar putea fi implicată o putere străină, scrie France Info.

Cinci persoane au fost reținute duminică, cu dispozitive explozive în apropierea bazei 501, în vestul orașului Oxford, din Anglia. Aceștia sunt bănuiți că ar fi fost trimiși de o națiune străină. Guvernele britanic și american au luat atitudine. Poliția antiteroristă britanică vorbește despre un „incident major”.

Ce s-a întâmplat în apropierea bazei americane

Între miezul nopții și ora 1:00 duminică dimineața, forțele de ordine au primit un apel. Trei vehicule suspecte se îndreptau spre baza americană, situată în vestul orașului Oxford. Apelul menționa bărbați care purtau glugi și cagule. Imediat, agenți înarmați au intervenit și au reținut cinci bărbați. Autoritățile vorbesc despre suspiciuni de infracțiuni legate de explozivi, iar o unitate de dezamorsare a armatei a intervenit.

Inițial, autoritățile aveau îndoieli cu privire la cei cinci bărbați. Ulterior, însă, aceștia au fost arestați oficial sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist. Ca măsură de precauție, a fost instituit un perimetru de securitate, iar locuitorii din zona respectivă au fost evacuați.

Incidentul a fost comentat la cel mai înalt nivel

În drum spre un turneu de golf la Chicago, Donald Trump a comentat cazul. Președintele american a explicat că bărbații arestați se aflau de ceva vreme în vizorul autorităților. El a precizat, fără a oferi detalii suplimentare, că cei cinci indivizi intenționau să provoace pagube importante bazei americane. Donald Trump a menționat, de asemenea, că colaborarea cu britanicii decurgea bine. Duminică, miniștrii Apărării din SUA și Marea Britanie au purtat discuții, toată lumea fiind de acord că acest incident major a fost ținut sub control.

Reamintim că americanii și britanicii sunt aliați. În martie 2026, fostul prim-ministru Keir Starmer și-a dat acordul ca americanii să desfășoare acțiuni defensive în Iran pornind din Anglia și, în special, de la baza 501, situată la vest de Oxford.

Comandat de iranieni sau de ruși?

Se va îndrepta ancheta către iranieni? Este încă prea devreme pentru a spune, dar este într-adevăr o posibilitate. Iranienii și rușii se află în vizor. Ministrul de Interne britanic a ridicat deja vocea, acuzând cele două țări că apelează la intermediari pentru a desfășura activități criminale în Regatul Unit.

De exemplu, ziarul The Independent a dezvăluit că, în ultimele 12 luni, bazele militare britanice ar fi fost ținta dronelor de peste 300 de ori.

Acest lucru amintește de cazul dronei care s-a prăbușit în Germania în luna august. Sau, de asemenea, multiplele incidente semnalate de-a lungul frontierei din estul Europei. Acest lucru explică și declarația lui Emmanuel Macron din 24 septembrie, care afirma că Franța nu a înregistrat încă atacuri de acest tip „dar că, da, acest lucru s-ar putea întâmpla”.

Editor : M.C