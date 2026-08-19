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„Act de intimidare”. Parisul expulzează doi diplomaţi iranieni după agresarea unor membri ai personalului ambasadei Franţei la Teheran

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Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
Ministerul francez al Afacerilor Externe. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
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Franţa a acuzat Iranul de agresarea a doi diplomaţi francezi şi expulzează, ca răspuns, doi membri ai personalului ambasadei Republicii Islamice, a anunţat marţi Ministerul de Externe francez.

Diplomaţii iranieni au fost declaraţi personae non gratae şi urmează să părăsească Franţa în următoarele zile, a declarat ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot, potrivit dpa, preluat[ de Agerpres.

Barrot a anunţat în urmă cu aproximativ o lună că doi diplomaţi francezi au fost reţinuţi de forţele de securitate iraniene timp de câteva ore. Unul dintre ei a fost, de asemenea, hărţuit, a spus el. Ministrul de externe francez a descris incidentul drept un „act de intimidare extrem de grav” care a încălcat imunitatea diplomatică.

Cei doi membri ai personalului ambasadei Franţei la Teheran erau responsabili de programe care sprijină societatea civilă iraniană, în special artiştii şi cercetătorii.

Ministerul de Externe francez a acuzat Iranul că nu a investigat agresiunea şi nu i-a pedepsit pe cei responsabili. În schimb, au fost formulate acuzaţii false împotriva celor doi membri ai personalului ambasadei franceze, a declarat ministerul.

Iranul a negat agresiunea, potrivit presei franceze. Teheranul a declarat că diplomaţii francezi au fost doar interogaţi după ce au participat la o întâlnire cu persoane căutate de autorităţile iraniene.

După o scurtă şedere în Franţa, Teheranul le-a interzis celor doi diplomaţi să se întoarcă în Iran, a relatat presa franceză.

Relaţiile dintre Teheran şi Paris sunt tensionate de mult timp.

Editor : B.P.

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