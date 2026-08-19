„Act de intimidare”. Parisul expulzează doi diplomaţi iranieni după agresarea unor membri ai personalului ambasadei Franţei la Teheran

Franţa a acuzat Iranul de agresarea a doi diplomaţi francezi şi expulzează, ca răspuns, doi membri ai personalului ambasadei Republicii Islamice, a anunţat marţi Ministerul de Externe francez.

Diplomaţii iranieni au fost declaraţi personae non gratae şi urmează să părăsească Franţa în următoarele zile, a declarat ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot, potrivit dpa, preluat[ de Agerpres.

Barrot a anunţat în urmă cu aproximativ o lună că doi diplomaţi francezi au fost reţinuţi de forţele de securitate iraniene timp de câteva ore. Unul dintre ei a fost, de asemenea, hărţuit, a spus el. Ministrul de externe francez a descris incidentul drept un „act de intimidare extrem de grav” care a încălcat imunitatea diplomatică.

Cei doi membri ai personalului ambasadei Franţei la Teheran erau responsabili de programe care sprijină societatea civilă iraniană, în special artiştii şi cercetătorii.

Ministerul de Externe francez a acuzat Iranul că nu a investigat agresiunea şi nu i-a pedepsit pe cei responsabili. În schimb, au fost formulate acuzaţii false împotriva celor doi membri ai personalului ambasadei franceze, a declarat ministerul.

Iranul a negat agresiunea, potrivit presei franceze. Teheranul a declarat că diplomaţii francezi au fost doar interogaţi după ce au participat la o întâlnire cu persoane căutate de autorităţile iraniene.

După o scurtă şedere în Franţa, Teheranul le-a interzis celor doi diplomaţi să se întoarcă în Iran, a relatat presa franceză.

Relaţiile dintre Teheran şi Paris sunt tensionate de mult timp.

Editor : B.P.