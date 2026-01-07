Live TV

„Act de răzbunare”: o femeie de afaceri columbiană a fost arestată în Marea Britanie pentru că a ucis două fete cu zmeură otrăvită

zulma castro
Zulma Guzman Castro. Foto: The Times

O femeie de afaceri columbiană, acuzată că a ucis două fete cu zmeură învelită în ciocolată otrăvită, în țara sa natală, a fost arestată în Marea Britanie, la câteva zile după ce a fost scoasă din râul Tamisa, potrivit The Times.

Zulma Guzman Castro, în vârstă de 54 de ani, antreprenoare în spatele unei companii de închiriere de mașini electrice, este acuzată de uciderea lui Ines de Bedout, în vârstă de 14 ani, și a Emiliei Forero, în vârstă de 13 ani, ambele murind într-un spital din Bogota la câteva zile după ce au mâncat fructul otrăvit pe 3 aprilie, anul trecut.

Complotul a fost considerat un „act de răzbunare” după ce aventura ei secretă de șase ani cu tatăl lui Ines, Juan de Bedout, s-a încheiat în 2020, cu puțin timp înainte de moartea soției sale.

Castro, care se afla în centrul unei căutări internaționale de când a părăsit Columbia pe 13 aprilie, a fost scoasă din râul Tamisa, lângă podul Battersea, pe 16 decembrie.

După ce și-a revenit după ce a sărit în râu, ea a fost arestată marți de ofițeri ai Agenției Naționale de Combatere a Criminalității (NCA), echivalentul britanic al FBI-ului. Ulterior, ea a apărut în fața tribunalului de magistrați din Westminster pentru o audiere de extrădare.

Interpolul a emis o notificare roșie pentru a o găsi pe Castro după ce a primit informații că aceasta fugise în Brazilia și Spania după ce părăsise Columbia.

Autoritățile columbiene au cerut Regatului Unit să o captureze și se crede că magistrații de la Westminster au emis un mandat de arestare pe numele ei.

Castro a negat acuzațiile și a susținut că își vizita fiul în Regatul Unit. Se înțelege că a venit în Regatul Unit pe 11 noiembrie, ceea ce a determinat o căutare din partea NCA.

Weekendul trecut, ea a acordat un interviu exclusiv pentru Focus Noticias, o agenție de știri columbiană, fără a dezvălui locația ei. În filmare, ea bea ocazional dintr-o sticlă de apă Buxton, care se vinde doar în Marea Britanie, deși poate fi achiziționată online în alte țări.

Marți, un purtător de cuvânt al NCA a declarat: „Zulma Guzman Castro, în vârstă de 54 de ani, a fost arestată astăzi de ofițeri ai Unității Naționale de Extrădare (NEU) a NCA”.

„Castro, căutată de autoritățile columbiene în legătură cu crimă și tentativă de omor, a fost arestată în zona W10 din Londra. Ea urmează să se prezinte la tribunalul de magistrați din Westminster în această după-amiază.”

