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Acţiunile companiilor AI scad la nivel mondial după avertismentele liderilor industriei. Producătorii de cipuri, cei mai afectați

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Foto: Profimedia Images
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Acţiunile companiilor legate de inteligenţa artificială au scăzut puternic luni pe bursele din SUA, Europa şi Asia, după ce liderii celor mai mari companii din industrie au avertizat asupra unor riscuri potenţial existenţiale şi au cerut încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele AI. Valul de vânzări a lovit o industrie ale cărei investiţii masive în infrastructură au contribuit semnificativ la ascensiunea pieţelor bursiere mondiale.

Indicele Nasdaq 100 a coborât iniţial cu 1,2%, până la minimul ultimelor şase săptămâni, înainte de a recupera o parte din pierderi. Indicele semiconductorilor din Philadelphia a scăzut cu 5,2%, Nvidia a pierdut 3%, AMD 4,5%, iar Micron 5,4%. Lam Research, Applied Materials şi Bloom Energy au scăzut cu peste 6%, relatează Reuters, citată de News.ro.

În Europa, sectorul tehnologic a pierdut 2,2%, iar ASML a coborât cu 6%, în timp ce în Asia acţiunile SoftBank s-au prăbuşit cu peste 10%, iar TSMC şi SK Hynix au înregistrat, de asemenea, pierderi.

„Dacă acest lucru va duce la o încetinire şi la o regândire a cheltuielilor pentru AI, vor exista consecinţe pentru economie şi pentru unele sectoare importante ale pieţei bursiere, deoarece, în esenţă, am funcţionat la turaţie ridicată datorită investiţiilor în AI”, a declarat Steve Sosnick, strateg-şef de piaţă la Interactive Brokers.

Îngrijorările investitorilor sunt amplificate de faptul că marile companii tehnologice recurg tot mai mult la datorii şi la finanţări circulare pentru a susţine investiţiile uriaşe în AI, în timp ce costurile globale de împrumut rămân ridicate.

Valul de avertismente a fost declanşat de CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, care a cerut companiilor să reducă ritmul de creştere a capabilităţilor modelelor. Elon Musk şi CEO-ul OpenAI, Sam Altman, au susţinut propunerea.

Amodei a avertizat că, în următoarele şase până la 12 luni, agenţii AI „ar putea deveni capabili să preia controlul asupra întregului internet, provocând potenţial pagube de sute de miliarde de dolari”.

Altman a avertizat separat că riscul ca AI să provoace dispariţia omenirii este suficient de serios pentru ca guvernele şi companiile să acţioneze şi a anunţat că OpenAI nu va continua planurile pentru o listare la bursă în acest an.

Preşedintele Donald Trump a respins însă luni temerile, vorbind despre o „conspiraţie bolnavă” împotriva inteligenţei artificiale şi a centrelor de date.

Nici investitorii nu sunt unanimi. Michael Burry, cunoscut pentru pariurile împotriva pieţei imobiliare americane înaintea crizei financiare din 2008, a calificat avertismentele drept „exagerări şi vorbe goale” menite să mascheze încetinirea creşterii. Deutsche Bank consideră, la rândul său, dificil de imaginat că firmele vor reduce voluntar ritmul cât timp concurenţii continuă să avanseze, iar Morgan Stanley estimează că investiţiile în AI vor depăşi 1.300 de miliarde de dolari până în 2027.

Competiţia internaţională complică suplimentar orice încercare de încetinire, în condiţiile în care modelele chinezeşti mai ieftine, precum Kimi K3 de la Moonshot AI, Qwen de la Alibaba şi produsele DeepSeek pun presiune pe OpenAI şi Anthropic.

SUA şi China urmează să discute în această lună inclusiv despre siguranţa AI, însă publicaţia chineză de stat Global Times a calificat propunerea lui Amodei drept parte a unui „manual al Războiului Rece”. În acelaşi timp, Anthropic continuă pregătirile pentru listarea la bursă, aşteptată luna viitoare, şi discută atragerea Nvidia ca investitor principal în operaţiune.

Editor : M.B.

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