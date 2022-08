Acțiunile unei companii necunoscute au crescut cu 21,000%. Nici managerii nu înțeleg de ce

O companie necunoscută din Hong Kong pare să fi devenit ultima obsesie a traderilor de pe popularul forum WallStreetBets de pe Reddit. Au ajutat acțiunile companiei să crească cu 21.000% de la lansarea pe bursa din New York, în urmă cu nici o lună, relatează CNN.

Acțiunile AMTD Digital au crescut cu aproape 3.000% în ultima săptămână și cu 126% marți.

Compania s-a lansat pe Bursa de Valori din New York pe 15 iulie, listându-și acțiunile la 7,80 dolari bucata. Acum, prețul a crescut la 1.679 dolari.

AMTD Digital este o companie de servicii financiare care se tranzacționează la Bursa de Valori din New York sub simbolul „HKD”. Compania este o filială a AMTD Idea Group (AMTD), o bancă de investiții cu sediul în Hong Kong, care este listată de asemenea la New York și Singapore. Unitatea a fost fondată în 2019 și oferă servicii financiare în Asia, inclusiv o bancă virtuală numită Airstar.

AMTD Digital a avut venituri de peste 25 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unui dosar depus la autoritatea de reglementare. Totuși, în această săptămână, valoarea sa de piață a trecut de 310 miliarde de dolari, depășind-o pe cea a unor mari companii precum Shell și Costco.

Nici măcar managerii companiei nu-și pot explica această creștere fulminantă.

„Din cunoștințele noastre, nu există circumstanțe materiale, evenimente sau alte chestiuni legate de afacerile și activitățile operaționale ale companiei noastre de la data lansării”, a precizat compania într-un comunicat.

De această creștere a beneficiat și compania mamă. AMTD Idea Group a fost marți numărul 1 pe platforma Fidelity, iar acțiunile sale au crescut cu aproape 237% la New York.

Frenezia amintește de creșterea din ianuarie 2021 a acțiunilor GameStop (GME) și AMC (AMC). Ambele companii au înregistrat creșteri istorice după ce investitorii de pe forumul WallStreetBets au profitat de ceea ce considerau a fi acțiuni subevaluate ale companiilor.

Un utilizator de pe forum a subliniat această asemănare miercuri, întrebând dacă aceasta este „o altă situație GameStop AMC”.

„De unde a venit AMTD Digital? Ce am pierdut?”, a scris el.

Nu pare să existe un motiv specific, în afara faptului că, în ultimele zile, utilizatorii online i-au îndemnat pe oameni să cumpere acțiuni.

