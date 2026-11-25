Miliardarul american Todd Boehly conduce un consorţiu care va achiziţiona vastul portofoliu de active energetice internaţionale aparţinând Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat miercuri firma sa de investiţii, Eldridge.

Consorţiul, din care face parte şi Corporaţia Americană pentru Finanţarea Dezvoltării Internaţionale (DFC), a convenit să cumpere Lukoil International de la compania-mamă rusă, care este supusă sancţiunilor, a precizat Eldridge într-un comunicat, relatează CNN conform News.ro.

Operaţiunile externe ale Lukoil se desfăşoară în 11 ţări, inclusiv în România. Portofoliul include zăcăminte de petrol şi gaze; trei rafinării în Europa; 2.000 de benzinării în 16 ţări din Europa, America de Nord şi Asia Centrală; precum şi o activitate de tranzacţionare internaţională.

Se preconizează că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din SUA va da undă verde acordului, dar este încă necesară aprobarea finală, au afirmat sursele. Acordul ar asigura grupului condus de SUA o producție de aproximativ 350.000 de barili pe zi.

Acordul ar permite Europei să achiziționeze combustibili, precum motorina, produși anterior de Lukoil, prin intermediul grupului condus de SUA, și nu direct de la Rusia, scrie CNBC.

Preţul de vânzare nu a fost dezvăluit.

Editor : Sebastian Eduard