Activele Lukoil sunt vizate de cel puțin alte două companii, în pofida acordului cu Carlyle. „Cu siguranţă nu e o afacere încheiată”

Cel puţin două companii, inclusiv Chevron, concurează pentru activele internaţionale ale Lukoil, în pofida acordului iniţial al grupului petrolier rus de săptămâna trecută privind vânzarea portofoliului său către fondul american de private equity Carlyle, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Încercări eșuate

Trezoreria SUA a blocat până în prezent două încercări ale Lukoil de a-şi vinde activele din străinătate, prima dată către traderul elveţian Gunvor, în luna octombrie a anului trecut, iar ulterior a respins un acord sub forma unui schimb de acţiuni propus, în luna decembrie, de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii ruseşti VTB.

Lukoil avea termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-şi vinde activele din străinătate.

Cine mai vrea Lukoil

Un parteneriat între Chevron şi Quantum Energy Partners din Texas, precum şi un grup condus de banca de investiţii Xtellus Partners, încă discută cu Lukoil şi Guvernul SUA vânzarea activelor, susţin sursele.

„Cu siguranţă încă nu e o afacere încheiată, Carlyle abia a început să analizeze mai atent activele Lukoil. Situaţia încă s-ar putea modifica”, adaugă sursele.

Lukoil a precizat că în prezent continuă negocierile cu alţi potenţiali cumpărători.

Reprezentanţii Quantum nu au dorit să facă comentarii, cei ai Chevron nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta.

Interes și din partea Emiratelor Arabe Unite

Portofoliul Lukoil, evaluat iniţial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a atras interes din partea multor companii, inclusiv Exxon Mobil. În 29 ianuarie, Carlyle a convenit achiziţionarea activelor Lukoil, mai puţin cele din Kazahstan. Alte surse au spus că fondul american de investiţii Carlyle discută cu investitori din Emiratele Arabe Unite pentru un posibil parteneriat, în cazul în care acordul preliminar de cumpărare a activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil se va finaliza.

Sursele citate de Reuters au dezvăluit că fondurile suverane din Abu Dhabi, Mubadala, XRG şi IHC au discutat cu Carlyle despre preluarea de participaţii la portofoliul de active vândut de Lukoil, dacă fondul american va reuşi să finalizeze tranzacţia.

Acordul trebuie aprobat de OFAC. Lukoil va trebui de asemenea să primească aprobarea Kremlinului şi a Băncii Centrale a Rusiei, susţin sursele.

