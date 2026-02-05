Live TV

Activele Lukoil sunt vizate de cel puțin alte două companii, în pofida acordului cu Carlyle. „Cu siguranţă nu e o afacere încheiată”

Data publicării:
Lukoil
Benzinărie Lukoil. Foto: Profimedia
Din articol
Încercări eșuate Cine mai vrea Lukoil Interes și din partea Emiratelor Arabe Unite

Cel puţin două companii, inclusiv Chevron, concurează pentru activele internaţionale ale Lukoil, în pofida acordului iniţial al grupului petrolier rus de săptămâna trecută privind vânzarea portofoliului său către fondul american de private equity Carlyle, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Încercări eșuate

Trezoreria SUA a blocat până în prezent două încercări ale Lukoil de a-şi vinde activele din străinătate, prima dată către traderul elveţian Gunvor, în luna octombrie a anului trecut, iar ulterior a respins un acord sub forma unui schimb de acţiuni propus, în luna decembrie, de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii ruseşti VTB.

Lukoil avea termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-şi vinde activele din străinătate.

Citește și

Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari. Ce afaceri are compania în România

Cine mai vrea Lukoil

Un parteneriat între Chevron şi Quantum Energy Partners din Texas, precum şi un grup condus de banca de investiţii Xtellus Partners, încă discută cu Lukoil şi Guvernul SUA vânzarea activelor, susţin sursele.

„Cu siguranţă încă nu e o afacere încheiată, Carlyle abia a început să analizeze mai atent activele Lukoil. Situaţia încă s-ar putea modifica”, adaugă sursele.

Lukoil a precizat că în prezent continuă negocierile cu alţi potenţiali cumpărători.

Reprezentanţii Quantum nu au dorit să facă comentarii, cei ai Chevron nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta.

Interes și din partea Emiratelor Arabe Unite

Portofoliul Lukoil, evaluat iniţial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a atras interes din partea multor companii, inclusiv Exxon Mobil. În 29 ianuarie, Carlyle a convenit achiziţionarea activelor Lukoil, mai puţin cele din Kazahstan. Alte surse au spus că fondul american de investiţii Carlyle discută cu investitori din Emiratele Arabe Unite pentru un posibil parteneriat, în cazul în care acordul preliminar de cumpărare a activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil se va finaliza.

Sursele citate de Reuters au dezvăluit că fondurile suverane din Abu Dhabi, Mubadala, XRG şi IHC au discutat cu Carlyle despre preluarea de participaţii la portofoliul de active vândut de Lukoil, dacă fondul american va reuşi să finalizeze tranzacţia.

Acordul trebuie aprobat de OFAC. Lukoil va trebui de asemenea să primească aprobarea Kremlinului şi a Băncii Centrale a Rusiei, susţin sursele.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump si gianni infantino
Ambasada SUA: Deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor fi verificați. Trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea vizei
un soldar ucrainean pune un sistem starlink
Lovitură pentru Moscova, pe frontul din Ucraina: Kievul a tăiat accesul rușilor la Starlink: „Terminalele sunt blocate”
kapustin iar rusia
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia
Donald trump și Xi Jinping
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază...
Wlodzimierz Czarzasty rejects Donald Trump Nobel Peace Prize endorsement amid diplomatic fallout in Poland
Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la...
Cristi Chivu
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile orașului Milano
Vladimir Putin la telefon
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la...
Ultimele știri
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera demersurile de verificare a persoanelor de peste 90 de ani, înscrise pe listele de votare
Prescrierea dosarelor de corupție, o „coincidență temporală”. Ce spune Inspecția Judiciară după controlul la Curtea de Apel București
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după vizita în Israel: ce schimbări vrea să aducă în sistemul de sănătate din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor...
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...