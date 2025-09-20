Live TV

Activistul Charlie Kirk, „înviat" cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață

Doliu digital pentru Charlie Kirk. Foto: captură video:X
„Doliu digital” pentru Charlie Kirk. Foto: captură video:X

În urma morții lui activistului Charlie Kirk, rețelele sociale au fost inundate cu meme, precum și cu imagini și videoclipuri generate de inteligența artificială în memoria lui. Cel puțin trei biserici mari au adoptat o abordare similară pentru a onora memoria lui, după cum a relatat Religion News Service. Moartea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, a generat un val de reacții emoționale în comunitățile evanghelice din SUA. A apărut astfel un fel de „doliu digital” care atinge proporții nebănuite.

La doar câteva zile după ce activistul în vârstă de 31 de ani a fost împușcat mortal la un eveniment în Utah, mai multe biserici mari din țară au ales să-l omagieze într-un mod inedit și controversat: prin difuzarea unor clipuri generate de inteligență artificială (AI), în care vocea și imaginea lui Kirk transmit mesaje religioase pe care acesta nu le-a rostit niciodată în viață.

Potrivit The Independent, clipurile au fost proiectate în timpul slujbelor din weekend în cel puțin trei biserici: Prestonwood Baptist Church din Texas, Dream City Church din Arizona și Awaken Church din California. Pastorii au precizat că mesajele sunt create cu ajutorul AI, dar au fost prezentate cu solemnitate, ca și cum Kirk ar vorbi „dincolo de moarte”.

Într-unul dintre fragmente, vocea generată digital spune: „Sunt bine. Nu pentru că trupul meu este bine, ci pentru că sufletul meu este în siguranță în Hristos. Moartea nu este un sfârșit. Este o promovare.”

Clipul continuă cu apeluri la unitate, la apărarea valorilor conservatoare și la intensificarea credinței: „Ridicați-vă, luați-vă crucea și întoarceți-vă în luptă. Cu bucurie, cu putere. Să nu lăsați răul să creadă că a câștigat.”

Unul dintre clipuri îl arăta pe Jack Graham, pastorul Bisericii Baptiste Prestonwood din Plano, Texas, vorbind despre Kirk și prezentând apoi un clip despre care le-a spus enoriașilor săi că a fost „creat cu ajutorul inteligenței artificiale, pe baza cuvintelor lui Charlie Kirk” și că el a fost „foarte emoționat” când l-a vizionat.

„Vreau să vizionați acest clip și să ascultați ce spune Charlie despre ceea ce i s-a întâmplat săptămâna trecută”, a spus Graham.

O fotografie a lui Kirk a fost afișată pe ecranele video de deasupra scenei. Kirk a vorbit din ce în ce mai des despre credința sa creștină în ultimii ani, dar acestea nu sunt comentarii pe care le-a făcut vreodată în viață.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Congregațiile au reacționat cu emoție și aplauze, mulți considerând mesajul un tribut puternic adus convingerilor lui Kirk. Totuși, momentul a stârnit și controverse. Jurnaliștii de la Religion News Service au atras atenția că folosirea AI pentru a recrea declarații ale unei persoane decedate, fără ca aceasta să le fi exprimat vreodată, deschide un precedent periculos în ceea ce privește manipularea emoțională și adevărul.

Acest nou tip de „doliu digital”, în care tehnologia aduce înapoi vocea celor dispăruți, se răspândește rapid, mai ales în mediile conservatoare și religioase. Deși clipurile au fost primite cu entuziasm de susținătorii mișcării MAGA, oamenii de știință avertizează că „învierea” artificială poate aluneca ușor spre propagandă și distorsionarea realității.

