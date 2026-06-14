Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a fost reținut pe aeroportul Heathrow în temeiul legilor antiteroriste

Activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson a fost reținut de poliție sâmbătă la aeroportul Heathrow în temeiul legilor antiteroriste, după o săptămână în care a câștigat și mai multă vizibilitate pe rețelele de socializare. Se pare că activistul de extremă dreapta, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a fost oprit și i-au fost confiscate telefoanele în temeiul secțiunii 3 din Legea privind securitatea frontierelor și combaterea terorismului din 2019, scrie The Guardian.

Tommy Robinson, unul din cei care au incitat la revolte în Belfast și fost condamnat penal la închisoare în Marea Britanie, a folosit rețelele sociale pentru a afirma că a fost reținut timp de aproape trei ore și că i-au fost confiscate telefoanele iPhone și Samsung Galaxy, precum și pentru a-și ruga susținătorii să doneze bani pentru a-i finanța apărarea juridică.

Un purtător de cuvânt al lui Robinson a postat pe X: „Probabil vor să vadă cu cine vorbește și poate să afle cine sunt sursele sale, surse care vor demasca politicienii pentru rolul lor în violarea unei generații de fete britanice. Acesta este un atac la adresa libertăţii de exprimare, este un atac la adresa jurnalismului de investigaţie, nimic mai mult, nimic mai puţin”.

Legea din 2019 conferă agenţilor de poliţie din aeroporturi puterea de a opri, interoga, percheziţiona şi reţine persoanele suspectate că ar călători pentru a planifica, pregăti şi comite acte ostile.

Nu se ştie cu ce a avut legătură reţinerea lui Robinson, iar poliţia metropolitană a refuzat să comenteze.

Invitat la București

Cezar Victor Năstase, consilier județean în Ilfov al al partidului extremist AUR și organizator al unor conferințe cu figuri de extrema dreaptă, a anunțat vineri că extremistul britanic de dreapta Tommy Robinson va veni la București la un astfel de eveniment.

El ar fi urmat să vina pe 20 iunie la București la o conferință numită Patriots Network.

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A devenit foarte vocal pe fondul tensiunilor rasiale din Marea Britanie

Robinson, în vârstă de 43 de ani, a devenit recent foarte vocal, pe fondul tensiunilor rasiale din Marea Britanie generate de imaginile înregistrate de camerele de pe uniformele poliţiştilor care arată moartea lui Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, în timp ce se afla în custodia poliţiei în Southampton. Fostul lider al English Defence League a condus protestele din oraşul din Hampshire, în timpul cărora ciocnirile dintre protestatari şi poliţie au lăsat 13 agenţi şi un câine poliţist răniţi.

El a amplificat, de asemenea, imaginile momentului în care un bărbat, despre care se crede că este un solicitant de azil sudanez, a ameninţat cu un cuţit un alt bărbat pe care îl imobilizase la pământ în Belfast, într-o presupusă tentativă de omor, luni.

Robinson a postat detalii despre demonstraţiile planificate în Marea Britanie şi Irlanda de Nord pe X. Elon Musk a distribuit postarea către cei 240 de milioane de urmăritori ai săi.

Robinson a fost anterior achitat de acuzaţia de terorism după ce a refuzat să permită poliţiei accesul la telefonul său, în iulie 2024, când a fost oprit de poliţişti la tunelul Canalului Mânecii din Folkestone în timp ce conducea un Bentley argintiu al unui prieten spre Benidorm, în Spania.

Robinson a refuzat să le dea poliţiştilor codul PIN al telefonului său în timpul controlului, susţinând că dispozitivul conţinea materiale jurnalistice confidenţiale. Un judecător de district a decis că nu poate fi sigur că acel control al poliţiei a fost legal.

Editor : M.C