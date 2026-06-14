Live TV

Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a fost reținut pe aeroportul Heathrow în temeiul legilor antiteroriste

Data publicării:
Tommy Robinson arrives in Southampton to speak at a flash protest outside Southampton Central Police Station. Southampton locals organized a flash protest following the release of Police body-cam footage of the arrest and subsequent death of Henry Nowak.
Tommy Robinson. Foto: Profimedia
Din articol
Invitat la București A devenit foarte vocal pe fondul tensiunilor rasiale din Marea Britanie

Activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson a fost reținut de poliție sâmbătă la aeroportul Heathrow în temeiul legilor antiteroriste, după o săptămână în care a câștigat și mai multă vizibilitate pe rețelele de socializare. Se pare că activistul de extremă dreapta, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a fost oprit și i-au fost confiscate telefoanele în temeiul secțiunii 3 din Legea privind securitatea frontierelor și combaterea terorismului din 2019, scrie The Guardian.

Tommy Robinson, unul din cei care au incitat la revolte în Belfast și fost condamnat penal la închisoare în Marea Britanie, a folosit rețelele sociale pentru a afirma că a fost reținut timp de aproape trei ore și că i-au fost confiscate telefoanele iPhone și Samsung Galaxy, precum și pentru a-și ruga susținătorii să doneze bani pentru a-i finanța apărarea juridică.

Un purtător de cuvânt al lui Robinson a postat pe X: „Probabil vor să vadă cu cine vorbește și poate să afle cine sunt sursele sale, surse care vor demasca politicienii pentru rolul lor în violarea unei generații de fete britanice. Acesta este un atac la adresa libertăţii de exprimare, este un atac la adresa jurnalismului de investigaţie, nimic mai mult, nimic mai puţin”.

Legea din 2019 conferă agenţilor de poliţie din aeroporturi puterea de a opri, interoga, percheziţiona şi reţine persoanele suspectate că ar călători pentru a planifica, pregăti şi comite acte ostile.

Nu se ştie cu ce a avut legătură reţinerea lui Robinson, iar poliţia metropolitană a refuzat să comenteze.

Invitat la București

Cezar Victor Năstase, consilier județean în Ilfov al al partidului extremist AUR și organizator al unor conferințe cu figuri de extrema dreaptă, a anunțat vineri că extremistul britanic de dreapta Tommy Robinson va veni la București la un astfel de eveniment.

El ar fi urmat să vina pe 20 iunie la București la o conferință numită Patriots Network.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

A devenit foarte vocal pe fondul tensiunilor rasiale din Marea Britanie

Robinson, în vârstă de 43 de ani, a devenit recent foarte vocal, pe fondul tensiunilor rasiale din Marea Britanie generate de imaginile înregistrate de camerele de pe uniformele poliţiştilor care arată moartea lui Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, în timp ce se afla în custodia poliţiei în Southampton. Fostul lider al English Defence League a condus protestele din oraşul din Hampshire, în timpul cărora ciocnirile dintre protestatari şi poliţie au lăsat 13 agenţi şi un câine poliţist răniţi.

El a amplificat, de asemenea, imaginile momentului în care un bărbat, despre care se crede că este un solicitant de azil sudanez, a ameninţat cu un cuţit un alt bărbat pe care îl imobilizase la pământ în Belfast, într-o presupusă tentativă de omor, luni.

Robinson a postat detalii despre demonstraţiile planificate în Marea Britanie şi Irlanda de Nord pe X. Elon Musk a distribuit postarea către cei 240 de milioane de urmăritori ai săi.

Robinson a fost anterior achitat de acuzaţia de terorism după ce a refuzat să permită poliţiei accesul la telefonul său, în iulie 2024, când a fost oprit de poliţişti la tunelul Canalului Mânecii din Folkestone în timp ce conducea un Bentley argintiu al unui prieten spre Benidorm, în Spania.

Robinson a refuzat să le dea poliţiştilor codul PIN al telefonului său în timpul controlului, susţinând că dispozitivul conţinea materiale jurnalistice confidenţiale. Un judecător de district a decis că nu poate fi sigur că acel control al poliţiei a fost legal.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
4
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Donald Trump
5
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi...
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
Digi Sport
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UK Prime Minister Keir Starmer departs No.10 ahead of PMQ's, London, UK - 10 Jun 2026
Un petrolier rusesc din Flota Fantomă a fost interceptat de Marea Britanie
London, UK. 28th Apr, 2026. Dan Jarvis MP, Security Minister, Arrives at cabinet office 70 Whitehall London UK Credit: Richard Lincoln/Alamy Live News
Marea Britanie are un nou ministru al Apărării, după demisii în serie la minister
photo-collage.png - 2026-04-01T231614.696
Încă un oficial de rang înalt din Ministerul britanic al Apărării și-a dat demisia. Probleme tot mai mari pentru Keir Starmer
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Alegătorii, tot mai „cinici” la urne. De ce situația lui Keir Starmer este un avertisment pentru Donald Trump
Belfast, Irlanda
Casele atacate în timpul violențelor din Belfast se aflau pe o „listă neagră” a grupurilor de extremă dreapta: „Ținte legitime”
Recomandările redacţiei
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian...
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Ilie Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să rupă PNL: „Nu am fost...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de...
Ultimele știri
Cum explică Adrian Veștea că a acceptat să fie noul premier desemnat. Comentariul acid lăsat de Ciucu, primarul Capitalei, la postare
Voci împărțite în USR după noua desemnare a premierului. Apel la calm versus fără guvern cu PSD
„Trădări și lipsa de loialitate”. Fost ministru PNL spune că există o tentativă de puci în partid
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult...
Fanatik.ro
Tripleta de Champions League a lui Gigi Becali, în vacanță, în Turcia. Două vedete de la FCSB încearcă să-l...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Preotul de la biserica lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante despre patronul FCSB: „M-a impresionat...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Orașul din România care exportă miliarde de euro anual. Cum a devenit unul dintre cele mai puternice centre...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că...
Pro FM
Hailey Bieber, un costum de baie roz și o înghețată care se topește în soarele din Palm Springs. Soția lui...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Cine se va ocupa de pensii după ce Nicușor Dan a numit un nou premier? Pensionarii, o veste bună și una rea
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Javier Bardem, despre momentul în care Penelope Cruz a crezut că are un anevrism cerebral: "Am fost șocat...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme