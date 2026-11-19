O zi deosebit de intensă de activitate aeriană a NATO și a aliaților a fost înregistrată joi deasupra regiunii Mării Negre, scrie platforma OSINT ItaMilRadar. Mijloace de supraveghere, avertizare timpurie aeriană și realimentare în zbor operează pe întregul flanc estic, potrivit sursei citate. Printre aeronavele identificate s-au numărat aparate italiene, franceze, britanice, americane și turcești, în timp ce o activitate suplimentară a avioanelor de vânătoare a fost, de asemenea, detectată, dar nu a putut fi urmărită în mod independent.

Operațiunile identificate subliniază importanța continuă a Mării Negre ca zonă operațională de supraveghere, unde forțele NATO și cele partenere mențin o imagine constantă asupra mișcărilor și evoluțiilor militare, scrie sursa citată.

Printre aeronavele identificate joi s-a aflat un aparat Gulfstream E.550 CAEW al Forțelor Aeriene Italiene (înmatriculare MM62303 - indicativ IAM1495), care a operat deasupra vestului Mării Negre.

Aeronava este echipată cu sisteme avansate de avertizare timpurie și control aerian, oferind capabilități de supraveghere și comandă cu rază lungă de acțiune.

Activitatea aeriană franceză a inclus un avion Beechcraft 350ER ALSR Vador (înmatriculare F-RACG - indicativ CHAMAN26), o platformă de informații și supraveghere care a fost observată operând în regiune și în ultimele zile.

O dronă NATO Northrop Grumman RQ-4D Phoenix (înmatriculare MM-AV-SA0015 - indicativ MAGMA10) a fost, de asemenea, activă deasupra Mării Negre.

Aeronava pilotată de la distanță, care operează la mare altitudine, asigură capabilități de informații, supraveghere și recunoaștere pe suprafețe extinse, permițând NATO să monitorizeze zone vaste fără a expune un echipaj riscurilor operaționale.

Prezența americană a inclus un avion Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA, un alt mijloc esențial pentru supravegherea maritimă și lupta antisubmarin.

Turcia a contribuit, la rândul său, la tabloul aerian regional cu un aparat Boeing E-7T (înmatriculare 13-004 - indicativ HVK42), o platformă de avertizare timpurie aeriană operată de Forțele Aeriene Turce.

Activitate de realimentare în zbor pe flancul estic

Sursă foto: ItaMilRadar

Activitatea de realimentare în zbor a fost deosebit de semnificativă joi, fiind urmărite trei avioane-cisternă care au operat în regiune:

Airbus KC3 Voyager al Forțelor Aeriene Regale Britanice (înmatriculare ZZ333 - indicativ RRR9910)

Airbus A330 MRTT al NATO (înmatriculare 046 - indicativ MMF90)

Airbus A330 MRTT al Forțelor Aeriene Franceze (înmatriculare 046 - indicativ FAF4097)

Traiectoriile acestora au acoperit zone de deasupra României și a vestului Mării Negre, sprijinind operațiunile aeriene mai ample desfășurate pe flancul estic al NATO.

Prezența mai multor avioane-cisternă este deosebit de relevantă, deoarece realimentarea în zbor le permite aeronavelor de supraveghere, platformelor de avertizare timpurie aeriană și avioanelor de vânătoare să își extindă autonomia operațională și să mențină o prezență susținută deasupra teatrului de operațiuni, menționează ItaMilRadar.

Activitate suplimentară a avioanelor de vânătoare

Dincolo de aeronavele vizibile pe sistemele noastre de urmărire, ItaMilRadar a înregistrat, de asemenea, activitate a avioanelor de vânătoare în întregul teatru de operațiuni.

Aceste aeronave nu au putut fi identificate în mod independent prin intermediul datelor de urmărire disponibile public, ceea ce înseamnă că amploarea reală a operațiunilor aeriene de joi a fost, probabil, mai mare decât numărul platformelor afișate în capturile de ecran realizate de platforma citată.

Combinația dintre platformele strategice de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR), aeronavele de comandă aeriană, mijloacele de patrulare maritimă și avioanele-cisternă de realimentare în zbor a făcut ca ziua de joi să fie una dintre cele mai interesante din monitorizarea recentă a Mării Negre, a mai menționat ItaMilRadar.

Editor : B.P.