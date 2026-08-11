Activitatea unui aeroport din Germania a fost perturbată din nou de survolul unei drone

Activitatea aeroportului german Hanovra a fost perturbată în noaptea de luni spre marţi de o dronă, a anunțat poliţia locală, fără a furniza detalii. Acest incident survine la o săptămână după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig.

Pistele aeroportului au fost închise timp de 90 de minute în zorii zilei de marţi, iar apoi traficul a fost reluat normal, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Ancheta privind survolul unei drone deasupra aeroportului Langenhagen marţi a fost preluată de serviciul central al poliţiei judiciare din Hanovra”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei locale.

Nicio informaţie suplimentară nu a fost transmisă „pentru a nu compromite investigaţiile”.

Şase zboruri, în special spre Turcia, Egipt, Grecia şi Spania, au fost întârziate astfel între 15 şi 50 de minute, indică aeroportul.

Un avion-cargo care venea de la Paris a fost deviat spre aeroportul din Nürnberg.

Săptămânalul Der Spiegel, care relatase primul incidentul şi se bazase pe un raport intern al poliţiei, scrie că o „activitate hibridă nu poate fi exclusă”.

Autorităţile germane desemnează ca „atac hibrid” un vast spectru de incidente - sabotaj, spionaj, destabilizare - care s-au înmulţit de la declanşarea războiului în Ucraina şi sunt imputate în cea mai mare parte Rusiei.

Potrivit Der Spiegel, faptul că drona a reuşit să se deplaseze liber timp de două ore, fără a fi reperată de poliţie, lasă să se presupună că nu ar fi vorba despre un dispozitiv obişnuit care se poate găsi în comerţ.

Pe de altă parte, revista afirmă că raportul poliţiei consideră „imposibil în prezent” să se stabilească o legătură cu descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig săptămâna trecută.

A doua zi după acest incident, ministrul de interne Alexander Dobrindt alertase „asupra unei noi dimensiuni de ameninţare” şi a evocat un posibil „scenariu de atac hibrid", fără a desemna suspecţi.

Berlinul a devenit primul susţinător militar al Kievului în faţa invaziei ruse declanşate în 2022.

Editor : M.B.