Actorul Ben Stiller condamnă ICE într-o „scrisoare către America”. „Trebuie să cerem dreptate și să punem capăt acestui haos letal”

Actorul Ben Stiller a cerut retragerea agenților poliției de imigrație (ICE) de pe străzile din orașele americane, în contextul situației actuale din Minneapolis. Declarația lungă a lui Stiller, o „scrisoare către America”, vine după ce protestatarii anti-ICE Alex Pretti și Renee Good au fost uciși de agenții ICE în Minneapolis. În ultimele zile, multe personalități importante din industria cinematografică s-au pronunțat împotriva ICE, printre care Molly Ringwald, Natalie Portman și Ethan Hawke.

ICE este agenția federală americană pentru Imigrare și Control Vamal, responsabilă de investigațiile și operațiunile de expulzare ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) împotriva persoanelor pe care SUA le consideră a fi ilegal în țară. Administrația Trump spune că 70% dintre cei arestați de ICE au cazier judiciar.

Între timp, Bruce Springsteen a lansat și el o critică dură la adresa comportamentului ICE în Minneapolis în noul său single „Streets of Minneapolis”, pe care l-a lansat în memoria lui Pretti și a lui Good. El a denunțat, de asemenea, „teroarea de stat care se abate asupra orașului Minneapolis”.

Acum, Stiller a publicat o declarație sinceră pe rețelele de socializare, care începe cu următoarele cuvinte: „Iubesc țara noastră. Dar, la fel ca mulți dintre noi, sunt îngrijorat de viitorul democrației noastre”.

„Uciși cu sânge rece în plină zi”

Starul de la Hollywood a adăugat, referindu-se la recentele decese din Minneapolis: „Am asistat la uciderea violentă a unor cetățeni americani, uciși cu sânge rece în plină zi de agenți ICE mascați. Aceștia erau vecinii noștri, ale căror vieți au fost curmate de miliții înarmate care au pătruns în comunitățile noastre fără a fi pedepsite”.

El a afirmat apoi că Pretti și Good „au fost privați de dreptul la un proces echitabil în viață și de demnitate în moarte de către o administrație care a negat realitatea pe care a văzut-o lumea, aruncând vina asupra victimelor și creând narațiuni false despre viețile lor și despre acele zile fatidice”.

Stiller a subliniat, de asemenea, modul în care Declarația Drepturilor a fost introdusă „în mod specific pentru a proteja libertățile individuale de potențiale abuzuri ale guvernului”, înainte de a remarca: „Și totuși, iată-ne aici, oameni nevinovați sunt hărțuiți, separați de familiile lor și, în unele cazuri, uciși”.

În scrisoare, regizorul filmului Severance a vorbit despre modul în care „protestul pașnic este o formă de libertate de exprimare protejată constituțional, esențială pentru existența noastră ca democrație".

El a mai spus că rolul reprezentanților aleși și al celor aflați la putere vine cu „responsabilitatea de a acționa cu integritate și onestitate”, precum și „de a nu ne minți, în fața faptelor evidente”.

Stiller a continuat cu putere: „Trebuie să le cerem să reprezinte voința exprimată a oamenilor pe care îi servesc, inclusiv eliminarea ICE de pe străzile noastre. Trebuie să cerem dreptate și sfârșitul acestui haos letal”.

Scrisoarea sa emoționantă se încheie astfel: „Cred că putem inversa această tendință spre divizare și ură. A face față acestui moment cu o revenire la empatie și iubire reciprocă poate părea naiv, dar, în cele din urmă, este ceea ce va face ca țara noastră să avanseze și să iasă din această situație”.

Agenția de Imigrare și Control Vamal a guvernului SUA - sau ICE - este o parte integrantă a represiunii președintelui Donald Trump împotriva imigrației ilegale. De când Trump a preluat conducerea, numărul arestărilor ICE s-a dublat, trecerile de frontieră au scăzut vertiginos, iar numărul persoanelor aflate în detenție este la un nivel record, conform datelor Sky News.

Dar represiunea a dus și la proteste în orașele mari, care au devenit un element de bază al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump până acum.

Tensiunile s-au adâncit de când guvernul a mobilizat 2.000 de agenți ICE la Minneapolis la începutul anului și chiar mai mult de când doi oameni au fost împuşcaţi mortal de agenţi ICE.

