Actorul american Matthew McConaughey și soția sa, Camila, erau în avionul companiei Lufthansa, care a aterizat pe aeroportul din Washington după ce a traversat o zonă de turbulențe puternice și a căzut sute de metri în gol. Camila Alves McConaughey a povestit experiența îngrozitoare în urma căreia șapte pasageri au ajuns la spital.

Camila Alves McConaughey a povestit într-o postare pe Instagram că se aflau în avionul care zbura din Texas spre Germania, miercuri seara, când, la un moment dat călătoria a luat o întorsătură neașteptată, la o altitudine de 11.300 de metri, deasupra statului Tennessee. „Totul zbura peste tot. Era haos în avion”, a scris Alves.

Aeronava Airbus A330-300 a căzut sute de metri de două ori în 20 de secunde, a declarat pasagerul Jazz Kantipudi pentru NBC Washington.

O femeie a încercat cu disperare să-și țină copilul. Un alt pasager a spus că o femeie din fața lui a fost propulsată de pe scaun și a ajuns în spatele lui.

„Turbulențele au fost continue”, a spus Alves.

Camila Alves McConaughey a distribuit un videoclip în care se văd mâncare, șervețele și farfurii împrăștiate pe podeaua avionului. „Mulțumesc lui Dumnezeu că toată lumea e acum în siguranță”, a scris ea.

Zborul a fost deviat către Aeroportul Internațional Washington Dulles și a aterizat în siguranță în jurul orei 21:10.

Camila și Matthew McConaughey au rămas peste noapte într-un hotel Marriot de lângă aeroportul Dulles. „[Matthew McConaughey] și cu mine am ajuns la bar cu 1 minut înainte de a închide... am dormit bine și am luat un alt avion astăzi”, a mai scris Camila.

Zborul Lufthansa 469 a decolat miercuri de pe aeroportul din Austin, Texas, cu destinația Germania, însă a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul Dulles din Washington, după o serie de „turbulențe puternice”, a declarat un purtător de cuvânt, potrivit CNN. Turbulențele au apărut la circa 90 de minute după decolare, când aparatul Airbus A330 zbura la 11.000 de metri deaspura statului Tennessee.

O pasageră aflată la bord, Susan Zimmerman, a povestit episodul pentru CNN. Ea spune că turbulențele au apărut la scurt timp după ce echipajul a servit masa pasagerilor. „În timpul cinei, am fost loviți brusc de o o rafală de vânt, avionul a luat altitudine, apoi am căzut 300 de metri în gol”, a declarat ea.

„A fost ca o prăbușire în gol pe neașteptate de cinci secunde din vârful unui rollercoaster, farfurii și pahare zburau în tavan, iar geanta mea, care se afla pe podea, a zburat prin spatele meu”, a spus Susan Zimmerman. Ea a mai relatat că avionul se simțea cum cade pur și simplu în gol și că a auzit oamenii țipând și zgomot de pahare sparte.

