Actorul Richard Gere, chemat să depună mărturie împotriva politicianului italian Matteo Salvini

Actorul american Richard Gere a fost autorizat să depună mărturie în procesul în care liderul partidului italian de dreapta Lega, Matteo Salvini, este judecat pentru că a împiedicat, în august 2019, când era ministru de interne, debarcarea unui grup de 147 de imigranţi, lăsându-i blocați pe mare și punându-le viața în pericol. Procesul a început sâmbătă, la Palermo, iar politicianul italian a ironizat citarea lui Richard Gere ca martor, care a fost acceptată de judecător, relatează CNN.

Imigranții se aflau la bordul unei nave deținute de ONG-ul spaniol Open Arms, iar actorul Richard Gere i-a vizitat pe oamenii aflați la bord în timp ce aceștia așteptau în largul coastelor italiene. Citarea actorului ca martor în proces a fost solicitată de ONG-ul spaniol.

Pentru Matteo Salvini, însă, chemarea ca martor a lui Richard Gere este o dovadă a lipsei de seriozitate a acuzațiilor care i se aduc. „Să vorbim despre Richard Gere. Spuneți-mi voi cât de serios este un proces în care vine cineva de la Hollywood să depună mărturie despre 'fărădelegile' mele?” le-a spus el reporterilor. În ajun, Salvini declarase în glumă că dacă Richard Gere va fi chemat oficial ca martor, îi va cere un autograf pentru mama sa.

Prezența actorului american la bordul navei cu imigranți fusese criticată vehement de Salvini în 2019. El declarase că actorul american n-are decât să-i găzduiască pe imigranți în vilele sale.

Tot ca martor în procesul lui Salvini a fost chemat și fostul premier italian Giuseppe Conte. Actualii miniştrii de interne şi de externe, Luciana Lamorgese şi Luigi Di Maio, vor fi și ei audiaţi.

Matteo Salvini riscă 15 ani de închisoare

Alte probe care vor fi folosite împotriva lui Salvini includ înregistrările apelurilor de urgență ale navei și comunicările Gărzii de Coastă italiene, care desemnase inițial portul Lampedusa ca port de debarcare. Judecătorii vor să se lămurească în ce moment și sub ce formă a intervenit Matteo Salvini.

Acesta susține că și-a făcut datoria în calitate de ministru de interne. Pentru că nava Open Arms era sub pavilion spaniol, imigranții ar fi trebuit să fie duși în Spania. Avocata sa susține chiar că acest proces nici măcar nu ar trebui să se desfășoare sub jurisdicție italiană, deoarece nava este spaniolă, iar o navă sub pavilion spaniol nu avea autoritatea de a acosta într-un port italian fără permisiune.

În timpul acestei crize umanitare, mai multe state europene, printre care și România, se oferiseră să găzduiască imigranții de la bordul navei. În cele din urmă, Salvini și-a dat acordul pentru debarcarea imigranților, dar numai după o decizie a justiției în acest sens.

Procesul lui Salvini, care riscă 15 ani de închisoare pentru că a blocat debarcarea migranţilor, s-a deschis la 15 septembrie, dar audierea preliminară a fost amânată şi s-a desfăşurat acum, următoarea fiind programată pentru 17 decembrie. „Sper că asta va dura cât mai puţin timp posibil, pentru că sunt lucruri mai importante de care trebuie să ne ocupăm”, a comentat politicianul, potrivit Agerpres. Salvini susține că procesul este politizat, fiind „dorit de stânga şi de fanii imigraţiei”.

Deşi este considerat a fi un conservator eurosceptic, Matteo Salvini a acceptat ca formaţiunea sa să facă parte din actualul guvern al premierului Mario Draghi în care principalul partid este formaţiunea progresistă de centru-stânga Partidul Democrat (PD), în cadrul unei coaliţii guvernamentale eterogene.

