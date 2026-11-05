Actorul Russell Brand a fost găsit vinovat de viol şi agresiune sexuală și riscă să facă ani de închisoare

Actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat, joi, de un tribunal din Londra, la acuzaţiile de viol şi agresiune sexuală şi a fost informat că riscă o pedeapsă lungă de închisoare, informează Reuters.

Russell Brand, odinioară unul dintre cei mai cunoscuţi prezentatori din industria mass-media britanică şi totodată fost soţ al cântăreţei americane Katy Perry, a negat acuzaţiile, susţinând că incidentele judecate în acest proces au fost fie raporturi consensuale, fie fapte inventate sau imaginate.

Procurorii l-au descris pe starul în vârstă de 51 de ani, care a jucat în filme precum „Get Him to the Greek” şi „Arthur”, drept un prădător sexual lipsit de scrupule.

El a fost găsit vinovat, la Southwart Crown Court din Londra, la un cap de acuzare pentru viol şi trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală. A fost achitat însă pentru alte două acuzaţii de viol şi pentru o acuzaţie de tentativă de agresiune sexuală.

Judecătorul Joel Bennathan a declarat că sentinţa va fi pronunţată lunea viitoare, pe 9 noiembrie, şi că inculpatul riscă o pedeapsă lungă de închisoare. Instanţa i-a refuzat eliberarea pe cauţiune, iar Russell Brand a fost condus înapoi în celulă.

Procurorii au precizat că faptele incriminate, comise între 1999 şi 2009, coincid cu perioada în care Russell Brand a avut o ascensiune profesională spectaculoasă, evoluând de la un comic puţin cunoscut care susţinea spectacole de stand-up în săli mici şi până la statutul de vedetă, după ce a devenit prezentator de televiziune şi un star de cinema la Hollywood.

Instanţa londoneză a audiat mărturiile emoţionante, marcate de lacrimi, dar şi de o mare forţă interioară, ale celor şase reclamante, toate având dreptul la anonimat pe viaţă. Aceste femei nu se cunoşteau între ele, însă s-au adresat Poliţiei în urma difuzării unui documentar TV şi a unor relatări apărute în presă în 2023, în care alte femei formulaseră astfel de acuzaţii sub protecţia anonimatului.

Cea mai explicită dovadă prezentată în cadrul procesului s-a referit la violul pentru care starul britanic a fost condamnat, petrecut în 2009. Victima l-a cunoscut pe Russell Brand după un spectacol şi a întreţinut relaţii sexuale cu el în cabina acestuia. Câteva zile mai târziu, reclamanta s-a deplasat la locuinţa starului, unde acesta a violat-o.

De asemenea, Russell Brand a fost condamnat joi pentru o agresiune sexuală asupra unei femei într-un bar din Londra în 2004, când actorul s-a apropiat de ea în timpul unei petreceri şi a început să o atingă într-un mod nepotrivit.

Starul britanic a fost condamnat pentru o altă agresiune sexuală, pe care a comis-o în 2009 în prezenţa a doi dintre colegii săi de muncă.

A treia condamnare a vizat un incident din perioada 2004 - 2005, când Russell Brand a agresat o femeie care lucra la un post de radio, în timpul unui atac violent, desfăşurat în faţa anturajului acestuia.

Editor : A.P.