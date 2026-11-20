Actorul Lance Broadway, fost jucător în MLB, a decedat săptămâna aceasta, potrivit Biroului Medicului Legist din Dallas. Bărbatul avea 43 de ani, relatează NBC News.

Medicul legist menţionează că este „în curs de stabilire” cauza decesului și a precizat că acesta a murit în casa scării unui complex de apartamente de pe Lemon Avenue, în apropierea aeroportului Dallas-Love Field.

Născut în Bryan, acesta avea legături strânse cu nordul Texasului, frecventând liceele din Grand Prairie şi Waxahachie înainte de a juca baseball la nivel universitar la TCU şi Dallas Baptist.

În 2005, a fost inclus în echipa ideală a turneului Conference USA şi a fost desemnat, de asemenea, aruncătorul anului şi sportivul anului.

A fost selectat de Chicago White Sox cu a 15-a alegere generală în prima rundă a draftului MLB din 2005.

Broadway şi-a făcut debutul în liga majoră cu White Sox în 2007. A jucat în 27 de meciuri din MLB pentru Chicago şi a evoluat pentru New York Mets între 2007 şi 2009.

După ce şi-a încheiat cariera în baseball, Broadway s-a orientat către actorie, apărând în filmul din 2013 „Olympus Has Fallen” şi în seriale de televiziune precum „Lucifer”, „Agents of S.H.I.E.L.D.” şi „Colony”.

Editor : A.P.