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„Acum este momentul”. Marco Rubio îi îndeamnă pe cubanezi să colaboreze cu CIA pentru schimbarea regimului de la Havana

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Marco Rubio gestures as he speaks to the press following a G7 Foreign Ministers' meeting
Marco Rubio, secretarul de stat american. Foto: Profimedia
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Din articol
„Intenții ostile și o sete de dominație” CIA, un trecut controversat în Cuba

Secretarul de stat american Marco Rubio i-a îndemnat pe cubanezii care își doresc o schimbare politică să colaboreze discret cu CIA, într-un apel fără precedent, lansat pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de Washington asupra regimului de la Havana. Mesajul vine în contextul în care Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Cubei.

Apelul este considerat şocant din mai multe puncte de vedere: în primul rând, pentru că pare să recunoască faptul că agenţia americană de informaţii, cu un trecut controversat pe insula comunistă, este implicată şi, în al doilea rând, pentru că face referire, mai mult sau mai puţin deschis, la o schimbare de regim, transmite News.ro.

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„Celor care doresc să aducă o schimbare pozitivă în Cuba: acum este momentul”, a scris el pe X. „În faţa dezamăgirii provocate de promisiunile neîndeplinite, de corupţie şi de stilul de viaţă privilegiat al unei mâini de oameni, profitaţi de această ocazie pentru a crea schimbarea pe care o doriţi printr-un parteneriat discret cu CIA”, a adăugat Rubio, fără a oferi mai multe detalii.

„Intenții ostile și o sete de dominație”

Relaţiile dintre Statele Unite şi Cuba, supusă unui embargo din 1962, s-au tensionat considerabil, în special începând din ianuarie, când Statele Unite l-au răsturnat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro în cadrul unei operaţiuni militare spectaculoase.

Statele Unite au impus insulei un blocaj petrolier de facto, au adoptat noi sancţiuni împotriva unor companii şi lideri cubanezi şi l-au pus sub acuzare pe fostul preşedinte Raúl Castro, fratele defunctului lider istoric Fidel Castro, într-un caz care datează din 1996.

În acelaşi timp, Washingtonul duce o bătălie ideologică, al cărei purtător de cuvânt este Marco Rubio, ai cărui părinţi sunt de origine cubaneză, criticând aspru comunismul şi presupusul sprijin acordat de Havana mişcărilor extremiste de stânga, inclusiv din Statele Unite.

Donald Trump consideră că insula, situată la aproximativ 150 de kilometri de coastele Floridei, reprezintă „o ameninţare extraordinară” pentru securitatea naţională a Statelor Unite. El a ameninţat de mai multe ori că va „prelua controlul” asupra acesteia.

Vineri, la Fort Myers, în Florida, preşedintele american a făcut o remarcă ironică pe această temă. „Vom face o mică escală. De fapt, ce vom face cu Cuba este că ne vom întoarce din Iran. Aceste nave magnifice vor trece pe lângă Cuba. Vom cere uneia dintre ele să oprească la câţiva metri de ţărm. Ei vor ridica mâna. Şi apoi îl vom trimite pe Marco Rubio să încheie acordul”, a spus el pe un ton glumeţ.

Răspunzând la aceste declaraţii, Bruno Rodriguez, ministrul cubanez al Afacerilor Externe, a declarat pe X: „Respingem orice ameninţare legată de ambiţiile Statelor Unite faţă de Cuba”. „Litoralul nostru abundă în plaje magnifice, dar este, de asemenea, presărat cu vârfuri calcaroase ascuţite ca lamele de ras, un mediu inospitalier pentru cei care ajung pe ţărmurile noastre cu intenţii ostile şi o sete de dominaţie”, a scris el.

CIA, un trecut controversat în Cuba

În autobiografia sa, Un fiu american, publicată în 2012, Marco Rubio povestea deja cum, în tinereţe, se lăuda în faţa bunicului său, un exilat cubanez, că într-o zi îl va răsturna pe Fidel Castro şi va elibera Cuba. Astăzi, secretarul de stat american este considerat principalul artizan al politicii de presiune maximă exercitată de Donald Trump asupra guvernului cubanez.

Moştenirea CIA în Cuba este mai mult decât controversată. În aprilie 1961, 1 400 de militanţi anti-Castro antrenaţi şi finanţaţi de CIA au încercat să debarce în Golful Porcilor, la 250 de kilometri de Havana, fără a reuşi însă să răstoarne noul regim comunist al lui Fidel Castro. Luptele s-au soldat cu aproximativ o sută de morţi în fiecare tabără. De asemenea, CIA a încercat de numeroase ori să-i asasineze pe liderii cubanezi.

Washingtonul nu-şi ascunde dorinţa de a schimba regimul din Cuba, dar, la fel ca în cazul Venezuelei, guvernul american este preocupat să evite haosul şi se abţine să se pronunţe cu privire la cine ar putea conduce insula sau la un calendar al schimbărilor. Totuşi, este pentru prima dată când Rubio îi îndeamnă direct pe cubanezi să coopereze cu CIA.

Editor : M.I.

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