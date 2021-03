Acuzată cândva că a infectat Europa, stațiunea considerată „Ibiza Alpilor” tânjește acum după turiști

Orașul austriac Ischgl e cunoscut, înainte de toate, pentru pârtiile sale generoase din Alpi. Dar anul trecut a ajuns în atenția publică drept unul dintre primele focare de coronavirus din Europa. De aproape un an soarta stațiunii e incertă. Deși a nins suficient sezonul acesta, turiștii nu s-au mai înghesuit, fiindcă stațiunile Austriei sunt în carantină. Asta înseamnă numai probleme pentru localnici. Unul dintre ei deține, împreună cu familia, un hotel și un bar foarte populare pentru petrecerile date la finalul unei zile pe pârtie. Acum, doar animalele îi mai țin companie. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

În mod normal, Bernhard Zangerl nu-și vede capul de treburi. Administrează un hotel de 5 stele, două restaurante și un bar, proprietățile familiei sale în Ischgl. Acum însă are mai mult timp ca niciodată pentru animalele sale. Vine să dea o mână de ajutor în fiecare seară. Produsele de la ferma familiei ajung, de obicei, la hotel și restaurante, dar acestea sunt închise din cauza pandemiei. În lipsa turiștilor, munca la fermă nu mai e rentabilă, spune Bernhard.

„Principala întrebarea e dacă vom mai avea sau nu clienți, pentru că totul depinde de ei. Suntem îngrijorați și sperăm să ne putem relua activitatea cât mai curând posibil”, spune Bernhard Zangerl, administratorul hotelului.

Pârtiile, mai bune decât în alți ani, rămân nefolosite

Întregul oraș depinde pe turiștii din Germania, Belgia și Olanda. Are 1.600 de locuitori și 12.000 de locuri de cazare. Stațiunea pare pregătită și nerăbdătoare ca viața să revină la normal.

Telecabina Silvretta e deja în teste. Cu hoteluri închise și fără turiști, funcționarea telecabinei nu e profitabilă, spune operatorul de transport pe cablu. Dar dacă totuși vin schiori, vrea să evite cu orice preț formarea aglomerației. Așa că doar 12 persoane urcă în cabină în loc de 24, iar interiorul trebuie dezinfectat și aerisit în mod regulat.

- Le aerisiți la oprire sau țineți ferestrele deschise?

- Geamurile ar trebui să fie deschise. Dar nu este întotdeauna posibil, când vremea este foarte capricioasă intră zăpadă. Dar da, regula e ca telecabinele ar trebui să fie aerisite de fiecare dată când e posibil, spune Günther Zangerl.

Stațiunea de schi Ischgl se mândrește cu 170 de kilometri de pârtii, dar câtă vreme situația rămâne incertă, doar un sfert dintre ele sunt pregătite. Ca o ironie a sorții, condițiile de schi de acum sunt cele mai bune din ultimii ani.

Fără petrecerile de altădată

Bernhard Zangerl a preluat barul Kitzloch acum un an. Era locul perfect pentru petreceri. Dar după ce un barman s-a infectat cu coronavirus, în martie anul trecut, mai întâi barul și apoi toată stațiunea - considerată o adevărată „Ibiza a Alpilor” - au ajuns subiect de știri.

Bernhard vrea să demonstreze oamenilor că relaxarea după o zi pe pârtie nu va ajunge vreo petrecere scăpată de sub control. Iarna aceasta vor fi primiți mai puțini clienți, cu distanțare socială, rezervările vor fi obligatorii, la fel și respectarea regulilor de igienă.

„Clienții nu se vor putea deplasa la fel de liber ca în anii trecuți. Va fi un alt tip de petrecere, asta e situația. Important e ca oamenii să aprecieze totuși că pot merge în vacanță și se pot bucura de munte și schi”, spune Bernhard Zangerl.

Nici școlile de schi și magazinele de sport nu au clienți.

Locuitorii sunt supărați pe presă

Am încercat să vorbim cu câțiva oameni, dar nimeni nu a vrut.

Spre deosebire de vremea de dinaintea pandemiei, acum camerele de filmat nu mai sunt binevenite în Ischgl. Consilierul turistic Andreas Steibl înțelege de ce. Spune că localnicii sunt încă supărați pe presă - o acuză că a făcut din Ischgl un țap ispășitor pentru răspândirea coronavirusului în toată Europa.

„Nu noi am creat această pandemie, virusul a fost adus aici. Ne confruntăm cu el de atât de mult timp, am fost mereu în centrul atenției și am fost învinovățiți, e tare dureros”, mărturisește Andreas Steibl, consilier în turism.

Turiștii se vor putea testa PCR la sosirea și plecarea din stațiune

Steibl spune că Ischgl a învățat din greșeli și că acum își propune să devină un model de urmat. O parte a planului este transformarea centrului cultural din oraș într-un centru de testare COVID-19.

„Am comandat deja toate cele necesare. Le vom primi săptămâna viitoare. Vom avea cinci posturi de testare”, spune Andreas Steibl.

Cele cinci posturi vor efectua săptămânal 3.000 de teste PCR. Turiștii vor putea să se testeze la sosirea în stațiune și cu puțin timp înainte de a pleca.

Anajații sezonieri așteaptă să fie chemați de acasă

Hotelul de 5 stele deținut de familia lui Bernhard Zangerl funcționează la capacitate redusă. Aproximativ o sută de lucrători sezonieri așteaptă să fie chemați de acasă, din Ungaria, Germania și Austria. Doar angajații cu normă întreagă sunt la lucru și se ocupă de primele rezervări - cele mai multe, din Germania.

- Rezervă și decid în ultimul moment dacă mai vin sau nu, spune Viktoria Pitterle, recepționeră.

- Asta înseamnă că nu se pot face prea multe pregătiri?

- Cred că toate hotelurile din Alpi - și din restul Europei - se confruntă cu această problemă. Nicăieri nu te poți ține de plan, confirmă Bernhard Zangerl.

Ar fi nevoie de o săptămână ca să angajeze lucrători sezonieri și să pregătească hotelul pentru oaspeți. Deocamdată doar așteaptă își păstrează optimismul, deși nu crede în reluarea activitatății luna aceasta.

„De trei ori am fost convins că vom redeschide: mai întâi pe 25 noiembrie, apoi pe 15 decembrie și apoi în ianuarie. Sper că vom avea noroc totuși. Viitorul ne va spune”, spune Bernhard Zangerl.

Iarna aceasta, Ischgl - una dintre cele mai căutate stațiuni de schi din Austria - nu poate primi turiști. Chiar și așa, orașul este împodobit cu lumini festive. Iar localnicii sunt încrezători că lucrurile vor intra pe un făgaș normal în curând.

